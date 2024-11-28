Наши артисты заскучали по зрителю — режиссер Курского театра кукол о гастролях 

Актеры Курского театра кукол заскучали по зрителю из-за постоянного переноса даты открытия театрального сезона. Так описал психологическое состояние театральной труппы актер, режиссер-постановщик Курского театра кукол Игорь Семеновский в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
Программа была специально разработана так, чтобы могло поучаствовать максимальное количество актеров. В одной постановке участвуют около четырех артистов единовременно.
«Для нас это было психологически очень тяжело. Сезон должен был открыться в сентябре, но так и не открылся. Мы показывали спектакли только в пунктах временного размещения. В них находятся люди, которых буквально вырвали с огородов, в халатах и тапках. Понятное дело, что поначалу они сидели с абсолютно удрученными лицами, дети только хоть как-то радовались. Потом стало лучше, и мы начали получать отдачу», - поделилась заслуженная артистка России, актриса Курского театра кукол Елена Печкуренко.
Напомним, что Курский театр кукол покажет два спектакля на сцене Псковского театра кукол 6 декабря