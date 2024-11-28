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Наши артисты заскучали по зрителю — режиссер Курского театра кукол о гастролях

Актеры Курского театра кукол заскучали по зрителю из-за постоянного переноса даты открытия театрального сезона. Так описал психологическое состояние театральной труппы актер, режиссер-постановщик Курского театра кукол Игорь Семеновский в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так как регион находится вблизи зоны боевых действий, наш театр не имел возможности открыть театральный сезон. Наши артисты заскучали по зрителю, что такое театр, который сидит на месте и только репетирует? Для всех это неприятно. Мы обратились к руководству с просьбой помочь нам с гастрольным туром. Нас услышали, мы получили замечательное предложение поехать на обширные гастроли. Мы рады, что это именно СЗФО, это прекрасные города: замечательный Псков, Выборг, Петербург, Петрозаводск. Мы везем три спектакля, но в некоторых городах показываем два. Наша группа составляет 20 человек артистов и обслуживающего персонала. Почти весь театр выехал», - рассказал Игорь Семеновский.

Программа была специально разработана так, чтобы могло поучаствовать максимальное количество актеров. В одной постановке участвуют около четырех артистов единовременно.

«Для нас это было психологически очень тяжело. Сезон должен был открыться в сентябре, но так и не открылся. Мы показывали спектакли только в пунктах временного размещения. В них находятся люди, которых буквально вырвали с огородов, в халатах и тапках. Понятное дело, что поначалу они сидели с абсолютно удрученными лицами, дети только хоть как-то радовались. Потом стало лучше, и мы начали получать отдачу», - поделилась заслуженная артистка России, актриса Курского театра кукол Елена Печкуренко.

Напомним, что Курский театр кукол покажет два спектакля на сцене Псковского театра кукол 6 декабря