Сцена / Из первых уст

Организатор псковских фестивалей: «Лешуги» не избежать

Фестиваль «Лешуга» планируется провести в следующем году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор центра проектной деятельности, организатор крупнейших фестивалей в области Татьяна Мартынова на пресс-конференции, посвященной итогам работы Театрально-концертной дирекции Псковской области в 2024 году.

Татьяна Мартынова отметила, что о фестивале было много хороших отзывов, и поэтому в следующем году он тоже будет проводиться.

«Во-первых, ждем урожай. В этом году яблок было много. Надеемся, что в следующем будет не меньше. На "Лешугу" было закуплено порядка 3 тонн яблок только для оформления мероприятия. Многие посетители угощались яблоками, и мы привозили новые», - рассказала она.

«"Лешуги" не избежать, – сказала Татьяна Мартынова. - Тем более, проект вновь получил поддержку министерства экономического развития».

Директор центра проектной деятельности напомнила, что фестиваль «Лешуга» призван поддержать фермеров, мастеров. «Это классная история, и надо двигаться дальше. Фермеры — это то, чем Псковская область может славиться», - уточнила она.