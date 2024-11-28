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В спектакле «Муха-Цокотуха» Псковского театра кукол задействован искусственный интеллект

В спектакле «Муха-Цокотуха» Псковского областного театра кукол задействована 21 кукла и искусственный интеллект. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор театра Татьяна Ааб на пресс-конференции, посвященной итогам работы Театрально-концертной дирекции Псковской области в 2024 году.

По словам Татьяны Ааб, «Муха-Цокотуха» кажется очень простым спектаклем, но это «совсем не так». «Только кукол в этом спектакле было 20. Потом добавилась еще 21-я кукла», - сообщила она.

Кроме того, особенностью постановки является использование искусственного интеллекта. «Я вам не открою тайну, каким образом искусственный интеллект присутствует в нашем спектакле. Но он там есть», - сказала Татьяна Ааб.

При этом директор театра кукол заметила, что не хотела бы, чтобы ИИ в постановках использовался постоянно. «Где-то человека можно заменить, а где-то нельзя», - уточнила она.