Псковское отделение Союза театральных деятелей нужно реанимировать — Дмитрий Месхиев

Псковское отделение Союза театральных деятелей России необходимо реанимировать, заявил новый председатель отделения — художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена Дружбы Дмитрий Месхиев в программе «Беседка» в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
Ранее гость студии возглавлял Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, что не стало для него препятствием для того, чтобы возглавить псковское отделение Союза театральных деятелей. Наоборот, предыдущая должность сопряжена только с положительными опытом.
«Опыт работы в Союзе кинематографистов Санкт-Петербурга как раз был очень положительный. И нам удалось довольно много всего сделать, это очень творческая работа, потому что нужно выдумывать проекты, нужно креативить, нужно эти проекты приводить в жизнь. Нужно много заниматься как раз творческой работой. Хотя, есть и социальные, и общественные аспекты», - добавил режиссёр.
По мнению Дмитрия Месхиева, творческие союзы в нынешнее время обладают весомой силой.
Он добавил, что в Псковской области для эффективной работы необходимо проявлять креативность.
«Определенное влияние, определенные возможности у Союза театральных деятелей есть и в этом регионе. Просто нужно креативить. Ведь нужно придумывать, а не стоять с протянутой рукой», - подчеркнул новый руководитель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.
Напомним, СТД РФ ведет свою историю с 1877 года. Союз театральных деятелей Российской Федерации сегодня – это более 28 тысяч его членов и 80 региональных организаций в республиках, краях и областях России. Председателем СТД России является народный артист РФ Владимир Машков.
Псковское отделение СТД в разные годы возглавляли заслуженный артист РСФСР Николай Виноградов, заслуженный артист РСФСР Виктор Лукин, артистка Нина Полонская, заслуженная артистка РСФСР Валентина Дворянчикова, артист Сергей Мучеников, заслуженная артистка РСФСР Лариса Крамер, заслуженный артист РСФСР Геннадий Золов, заслуженный деятель искусств РСФСР Валерий Бухарин, с 1986 по 2023 годы – народный артист РФ Юрий Новохижин, с 16 июня 2023 года обязанности председателя исполнял артист Александр Овчаренко.