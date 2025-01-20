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Псковское отделение Союза театральных деятелей нужно реанимировать — Дмитрий Месхиев

Псковское отделение Союза театральных деятелей России необходимо реанимировать, заявил новый председатель отделения — художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина, заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена Дружбы Дмитрий Месхиев в программе «Беседка» в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Совсем недавно эта участь (назначение председателем - ред.) постигла меня. Почему? Потому что нужно как-то все это реанимировать, начать что-то делать. Я скажу честно, с моей точки зрения, последние годы отделение Союза театральных деятелей в Псковской области находилось в достаточно плачевном состоянии и влачило нищенское существование. И это не вина региона, это не вина Союза театральных деятелей России, это вина самого псковского отделения. Оно делает очень малое количество проектов. Я скажу честно, я не хотел. Но я как молодой олень работаю иногда на трех, а то и на четырех работах. Для меня это не достижение какого-то большого уровня. Просто нужно кому-то что-то делать. И все персты указали на меня. На меня навалились коллеги не только из Пскова, но и немножко из Москвы, сказали: "Будь!"» - прокомментировал свое назначение Дмитрий Месхиев.

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Ранее гость студии возглавлял Союз кинематографистов Санкт-Петербурга, что не стало для него препятствием для того, чтобы возглавить псковское отделение Союза театральных деятелей. Наоборот, предыдущая должность сопряжена только с положительными опытом.

«Опыт работы в Союзе кинематографистов Санкт-Петербурга как раз был очень положительный. И нам удалось довольно много всего сделать, это очень творческая работа, потому что нужно выдумывать проекты, нужно креативить, нужно эти проекты приводить в жизнь. Нужно много заниматься как раз творческой работой. Хотя, есть и социальные, и общественные аспекты», - добавил режиссёр.

По мнению Дмитрия Месхиева, творческие союзы в нынешнее время обладают весомой силой.

«Большие творческие союзы в нынешнее время — это достаточно весомая сила, особенно Союз театральных деятелей, в котором, по-моему, больше 30 тысяч человек. А если мы возьмем совокупность количества зрителей, посещающих театры страны, это миллионы. Возьмем, например, Псковский театр драмы и театр кукол в городе Пскове. В совокупности это порядка 100 тысяч посещений в год. 100 тысяч — это очень много для городов с 200-тысячным населением», - заметил Дмитрий Месхиев.

Он добавил, что в Псковской области для эффективной работы необходимо проявлять креативность.

«Определенное влияние, определенные возможности у Союза театральных деятелей есть и в этом регионе. Просто нужно креативить. Ведь нужно придумывать, а не стоять с протянутой рукой», - подчеркнул новый руководитель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.

Напомним, СТД РФ ведет свою историю с 1877 года. Союз театральных деятелей Российской Федерации сегодня – это более 28 тысяч его членов и 80 региональных организаций в республиках, краях и областях России. Председателем СТД России является народный артист РФ Владимир Машков.

Псковское отделение СТД в разные годы возглавляли заслуженный артист РСФСР Николай Виноградов, заслуженный артист РСФСР Виктор Лукин, артистка Нина Полонская, заслуженная артистка РСФСР Валентина Дворянчикова, артист Сергей Мучеников, заслуженная артистка РСФСР Лариса Крамер, заслуженный артист РСФСР Геннадий Золов, заслуженный деятель искусств РСФСР Валерий Бухарин, с 1986 по 2023 годы – народный артист РФ Юрий Новохижин, с 16 июня 2023 года обязанности председателя исполнял артист Александр Овчаренко.