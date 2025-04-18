«Есть надежда, что будет нескучно»: режиссёр поделился ожиданиями от премьеры спектакля «Каинова печать»

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин и режиссёр спектакля «Каинова печать» Тимур Кулов поделились своими ожиданиями от премьеры постановки в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программе «Подстрочник».
Тимур Кулов считает, что театр живой, а в особенности — псковский. По его словам, то, как воспримет спектакль публика, непредсказуемо.
Андрей Пронин говорит, что спектакль корректируется жизнью и самой публикой. По его словам, можно стать единственным влюблённым зрителем, если ждёшь кассового хита. Спектакль может получиться плохим, но на него будут ходить. А может получиться хорошим, но ходить не будут.
«Чего ждать — никогда не знаешь», - рассказывает Андрей Пронин.
Первые показы спектакля «Каинова печать» пройдут на малой сцене Псковского театра драмы 22, 23 и 24 апреля.
Ранее Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина представил последнюю афишу сезона.