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«Есть надежда, что будет нескучно»: режиссёр поделился ожиданиями от премьеры спектакля «Каинова печать»

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин и режиссёр спектакля «Каинова печать» Тимур Кулов поделились своими ожиданиями от премьеры постановки в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программе «Подстрочник».

Тимур Кулов считает, что театр живой, а в особенности — псковский. По его словам, то, как воспримет спектакль публика, непредсказуемо.

«Всегда есть надежда, что зрителю будет нескучно. Потому что наша профессия состоит в том, чтобы сделать интересно», - поделился режиссёр.

Андрей Пронин говорит, что спектакль корректируется жизнью и самой публикой. По его словам, можно стать единственным влюблённым зрителем, если ждёшь кассового хита. Спектакль может получиться плохим, но на него будут ходить. А может получиться хорошим, но ходить не будут.

«Чего ждать — никогда не знаешь», - рассказывает Андрей Пронин.