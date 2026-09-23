Изразец с противостоящими львами нашли археологи на улице Ленина в Пскове

Изразец с противостоящими львами нашли археологи в раскопе на улице Ленина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области. Рассказывая про находку, специалисты напомнили, как обживались иноземные купцы внутри городских укреплений Пскова.

Фото: Археологический центр Псковской области

Во второй половине XVI века иноземным купцам — преимущественно англичанам и голландцам — в виде особой привилегии разрешалось селиться внутри городских укреплений Пскова. Как рассказали в Археологическом центре Псковской области, обустраивая свои дома, они стремились сочетать привычный европейский уют с суровым местным климатом, и главным украшением горницы (гостиной) становилась изразцовая печь, привезенная из городов Германии или Голландии.

Важно отметить, что в ту эпоху такие печи служили исключительно для чистого, бездымного отопления жилых покоев богатых людей, тогда как для приготовления пищи использовались другие печи.

Русским гостям, «партнерам по бизнесу», часто нравилось оформление этих изразцов, и они заказывали себе такие же. Так в псковских изразцовых мастерских стали адаптировать сюжеты и образы, привезенные из Северной и Западной Европы.

Особой популярностью пользовались «геральдические» мотивы: изображения символов купеческих гильдий, дворянских родов либо городских общин. Найденный в этом сезоне на раскопе на улице Ленина изразец с противостоящими львами относится именно к этой группе.

Попадая в руки псковских мастеров, сложные западные образы постепенно упрощались, превращаясь в самобытные декоративные элементы.

Напомним, на улице Ленина археологи работают на месте бывшего Старого рынка.