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«Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 апреля.

Гости студии — арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин и режиссер Тимур Кулов. Новый выпуск был посвящен премьере спектакля «Каинова печать» на псковской сцене.

Из чего состоит театральная «страшная история»? Где заканчивается режиссерская свобода и начинается авторский текст? Как рождается и умирает спектакль? И на что надеется режиссер Тимур Кулов? Об этом и многом другом с участниками программы поговорила ведущая Дина Дабришюте.