Сцена / Из первых уст

Артистка Псковского театра кукол допустила использование в работе роботов

Будущее театра кукол — в синтезе жанров, однако куклы остаются центральным атрибутом этого искусства. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка» высказала артистка Псковского областного театра кукол Юлия Зубрилина.

«Несколько десятилетий идет объединение стилистик, - сказала Юлия Зубрилина. - Применяются различные технологии, вокал, инструментал, но куклы все равно остаются главными персонажами. Театр кукол совсем без кукол — странно. Поэтому театр от использования неживых героев, которых нужно оживлять, никогда не уйдет».

Гостья студии добавила, что хотя современные технологии позволяют применять новые способы взаимодействия артистов и зрителей, но традиционные методы работы с куклами всё же будут востребованы.

При этом Юлия Зубрилина отметила, что эксперименты с использованием роботов в театре также возможны, но это не заменит настоящего творчества, основанного на взаимодействии живых актёров и персонажей-кукол.