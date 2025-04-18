Сцена / Из первых уст

В каком возрасте вести ребёнка в театр кукол, ответила псковская артистка

Возраст, когда необходимо ребенка знакомить с театральным искусством, зависит напрямую от его опыта взаимодействия в обществе, заявила артистка Псковского областного театра кукол Юлия Зубрилина в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Беседка». Она рассказала, с какого возраста рекомендуется посещать спектакли, ориентированные на детскую аудиторию.

«На наш интерактивный спектакль "Гуси-лебеди", где задействуются зрители, стоит идти детям от 3-х лет. Ребенок младше, выйдя на сцену, не сможет помочь артистам и будет некомфортно себя чувствовать», — отметила Юлия Зубрилина.

Что касается спектакля «Царевна-лягушка», то, по словам артистов, это стандартная сказка, но она ширмовая и длится 50 минут.

«Туда лучше идти детям старше 4-х лет, так как усидеть и посмотреть историю в течение такого времени может быть тяжело», — добавила гостья студии.

Артистка подчеркнула, что все зависит от конкретного ребенка и его подготовки.

«Важно учитывать, как часто он посещает культурные заведения, как ведет себя в окружении сверстников и толпы. Каждый ребенок индивидуален: кто-то более спокойный, другой — эмоциональнее. На эмоциональность ребенка мы всегда реагируем положительно. Нам очень нравится, когда дети активно реагируют в зале», — заключила Юлия Зубрилина.