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Несколько концертов с песочной анимацией покажут в Псковской филармонии в новом сезоне

В новом сезоне Псковская филармония продолжит поиск экспериментальных форм общения с публикой. Об этом стало известно сегодня в рамках пресс-конференции, которая прошла в БКЗ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, полюбившаяся многим песочная анимация не раз появится на сцене Большого концертного зала и сопроводит красочным шоу концертные программы.

По-настоящему семейным станет новогодний концерт для детской аудитории, где под музыку оживет волшебная история с глубоким смыслом, продолжающая трогать сердца детей и родителей. «Маленький принц» - это концерт с песочной анимацией. Юные слушатели смогут побывать на нем 6 января.

В апреле в БКЗ состоится ночной концерт для молодежи с участием мастера песочной анимации - сказка «1000 и 1 ночь» .

Билеты уже можно приобрести на сайте БКЗ филармонии.