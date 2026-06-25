Российско-белорусская онлайн-встреча, посвященная Дню дружбы и единения славян, прошла в псковской библиотеке

Российско-белорусская онлайн-встреча, посвященная Дню дружбы и единения славян, прошла в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. В ней приняли участие работники культуры, деятели искусств из Пскова, Витебска и Могилева, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фотографии: Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова

Онлайн-встреча была посвящена тому, что объединяет и тесно связывает два братских славянских народа. Кроме географической близости, общей истории и духовно-нравственных ценностей, это прежде всего единый культурный код.

Организовали встречу Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова и ее давние белорусские партнеры — Витебская областная библиотека имени Владимира Ленина и Могилевская областная библиотека имени Владимира Ленина.

Об истории и значении праздника рассказала заведующая Международным библиотечным центром Наталья Митрофанова: «Большой вклад в объединение славян играют национально-культурные объединения и общественные организации. Именно они помогают сохранить связь времен, из поколения в поколение передавать самобытные традиции, культуры славянских народов, укреплять гражданский мир и согласие. А государствами, которые сделали первые практические шаги к объединению славян стали Россия и республика Беларусь».

Участников приветствовали генеральный директор библиотеки имени Валентина Курбатова Лариса Егорова, директор Витебской областной библиотеки имени Владимира Ленина Татьяна Адамян и ее заместитель Ольга Комендантова. В своих выступлениях они подчеркивали важность совместных гуманитарных проектов, сохранения национальной идентичности, популяризации славянской культуры среди молодежи и особой роли библиотек в развитии и укреплении дружеских связей между двумя странами. Фестивальные движения, объединяющие русский и белорусский народы, представили их организаторы.

В этом году знаменитый «Славянского базара», который является в Беларуси событием государственной важности, пройдет 35-й раз.

Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле» существует в Псковской области с 2012 года и ежегодно собирает поэтов из многих регионов России и Беларуси.

Также Наталья Митрофанова рассказала о вкладе двух уроженцев Псковской губернии в освобождение Болгарии от турецкого ига. Речь шла о Павле Калитине и князе Александре Дондукове-Корсакове, память которых бережно хранят благодарные болгары.



Точкам пересечения двух великих советских поэтов Александра Твардовского (Россия) и Аркадия Кулешова (Беларусь) посвятила свое выступление Виктория Стрельцова, ведущий библиотекарь общего читального зала Могилевской областной библиотеки имени Владимира Ленина.

