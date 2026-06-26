Живопись бывшего рок-музыканта Евгения Останина представят в Пскове

Центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова 1 июля в 17:00 приглашает псковичей на открытие выставки живописи Евгения Останина «Окна», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Афиша: Центральная городская библиотека имени Ю. Н. Тынянова

Евгений Останин – художник и музыкант из Санкт-Петербурга, который более 30 лет живет в Псковской области, в деревне Рагозина Гора Печорского округа.

А еще почти полвека назад Евгений Останин играл в одной из первых советских рок-групп «Санкт-Петербург».

Сейчас Евгений Останин известен как человек, оформляющий музейные экспозиции и выставочные пространства. По словам художника, живопись, как и рок-музыку, бросить невозможно даже на Луне.

«Его живопись представляет собой пейзажные натюрморты. Их отличает скрытая музыкальность и поэтичность. Это не застывшая природа, она живет своей особой жизнью», - рассказали в библиотеке.

В этом июле художник отмечает свой юбилей и приглашает на выставку своих друзей, знакомых и любителей живописи.

Выставка будет работать до 20 июля.