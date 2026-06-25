Псковские курсанты посвятили концерт родному филиалу

Курсанты 4 курса Псковского филиала Университета ФСИН России подготовили творческую программу, ставшую ярким итогом обучения в образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

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На мероприятие были приглашены руководство филиала, преподаватели, офицеры учебно-строевых подразделений, сотрудники и работники. Выпускники вместе с гостями вспомнили путь, пройденный за годы учебы, — от первых дней в статусе курсантов до предстоящего начала профессиональной службы.

Концертная программа объединила вокальные и танцевальные номера, а также юмористические миниатюры, в которых курсанты с теплотой и добрым юмором показали служебные будни и наиболее запоминающиеся моменты курсантской жизни. Особое место в программе заняли слова благодарности преподавателям, наставникам, строевым офицерам и сотрудникам филиала за поддержку, знания и помощь в профессиональном становлении.