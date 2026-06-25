Выставка авторских кукол, объединившая сразу три проекта, открылась в Пскове

Выставка авторских кукол, которая впервые совместила сразу три масштабных проекта, открылась в Пскове 25 июня в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 10), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Галина Лукьянова (кукольный псевдоним Анна Невар) рассказала на церемонии открытия: «Выставка действительно уникальная, она совмещает в себе целых три проекта. Это выставка "Танцующая история", геологические сундуки, которые посетители смогут досконально рассмотреть и почитать информацию о них на баннерах. И проект "Образ Родины" — это две пары: наша русская и пара сето. Посетители могут рассматривать их бесконечно, как и каждую работу на этой чудесной выставке».

Она рассказала гостям о работах мастеров, поблагодарила Областной центр народного творчества за постоянную помощь и выразила признательность авторам:

«Мы рады, что мы вместе. Я очень люблю кукол, но больше всего я люблю наших псковских мастеров. Спасибо большое, что мы снова сделали выставку. Это снова повод для того, чтобы что-то рассказать и показать. Я вами очень горжусь».

Анна Невар пояснила, что псковские мастера регулярно участвуют в профессиональных кукольных выставках:

«Когда мы выезжаем в Санкт-Петербург, Москву или другие города, мы среди своих мастеров-кукольников можем понять, кто мы такие, себя показать и на других посмотреть. Это нас учит. Поэтому на нашей выставке мастера представили работы, которые они выполнили по мастер-классам. Мы тоже учимся, обращаемся к другим мастерам, осваиваем интересные техники и работаем с новыми материалами».

Галина Лукьянова указала на витрину и рассказала об учебных работах:

«Здесь мастера представили три работы по мастер-классу замечательного екатеринбургского дуэта «Анимани». Ника Островская, Алла Подуева и Алёна Калачёва блестяще справились с задачей».

Она также отметила возвращение Марины Бог на выставку:

«Марина вернулась к нам после перерыва и представила кукол в совершенно разных техниках. Здесь и самозатвердевающий пластик, и запекаемый пластик, и мишки Тедди. Раньше Марина приносила только текстильных кукол, а теперь мастер научился и развился. Она регулярно проходила профессиональные курсы».

Анна Невар представила работы Татьяны Даниловой и подчеркнула высокий уровень мастера:

«Татьяна в представлении не нуждается. Это потрясающий художник с потрясающим вкусом. Куда бы мы ни приезжали с работами Татьяны, все говорят: безупречный вкус. Высокие искусствоведы и строгие ценители всегда выражают восхищение и говорят: вот так надо. В этот раз Татьяна представила новые женские галстуки и серию, посвящённую apт-деко, её любимому времени».

Спикер также рассказала о текстильных работах Светланы Медведевой: «Светлана работает с натуральными тканями и создаёт каркасных текстильных кукол. Светлана любит подробности и очень хорошо делает кукол. Человек шьющий понимает аккуратность шва и видит замечательную работу мастера».

Анна Невар также представила работы Ирины Зайцевой и объяснила их социальную значимость:

«Ирина — председатель Санкт-Петербургского творческого союза мастеров по войлоку. Она занимается мокрым валянием и создала популярные сейчас куклы-бобы. Психологи советуют таких кукол, потому что наши дети испытывают дискомфорт в общении, им сложно заговорить с незнакомыми людьми или высказать свои эмоции. Ребёнок надевает куклу, и кукла говорит вместо него («говорящая рука»). Это помогает и детям, и нам».

Она рассказала о Марии Розумовской и её вкладе в тематику выставки:

«Мария поддерживает плотный график участия в выставках, не пропустила ни одной намеченной выставки и везде представляла свежие работы. Для нашей выставки она создала дискотеку в рамках темы «Танцующая история». Мы хотели показать динамику и пластику, отойти от того, что куклы стоят как столбики».

Галина Лукьянова отметила и новых авторов:

«Мы познакомились с Катериной Белоусовой, которая известна в соцсетях как Белая Сова. Она живёт в Сигово и работает в Изборске, где у них есть клуб. Екатерина консультировала нас, когда мы работали по сето. Мастера представили здесь Бабы-Ежки, миниатюрные и народные куклы. Мы очень довольны этой работой и хотим, чтобы авторы продолжали с нами сотрудничать».

Всего на выставке представлены работы более 20 авторов из Пскова, Мурманска и Санкт-Петербурга. Все куклы сделаны вручную.