Выставка авторских кукол, объединившая сразу три проекта, открылась в Пскове

Выставка авторских кукол, которая впервые совместила сразу три масштабных проекта, открылась в Пскове 25 июня в выставочном зале Псковского областного центра народного творчества (улица Некрасова, 10), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Галина Лукьянова (кукольный псевдоним Анна Невар) рассказала на церемонии открытия: «Выставка действительно уникальная, она совмещает в себе целых три проекта. Это выставка "Танцующая история", геологические сундуки, которые посетители смогут досконально рассмотреть и почитать информацию о них на баннерах. И проект "Образ Родины" — это две пары: наша русская и пара сето. Посетители могут рассматривать их бесконечно, как и каждую работу на этой чудесной выставке».
Она рассказала гостям о работах мастеров, поблагодарила Областной центр народного творчества за постоянную помощь и выразила признательность авторам:
Анна Невар пояснила, что псковские мастера регулярно участвуют в профессиональных кукольных выставках:
Галина Лукьянова указала на витрину и рассказала об учебных работах:
Она также отметила возвращение Марины Бог на выставку:
Анна Невар представила работы Татьяны Даниловой и подчеркнула высокий уровень мастера:
Спикер также рассказала о текстильных работах Светланы Медведевой: «Светлана работает с натуральными тканями и создаёт каркасных текстильных кукол. Светлана любит подробности и очень хорошо делает кукол. Человек шьющий понимает аккуратность шва и видит замечательную работу мастера».
Анна Невар также представила работы Ирины Зайцевой и объяснила их социальную значимость:
«Ирина — председатель Санкт-Петербургского творческого союза мастеров по войлоку. Она занимается мокрым валянием и создала популярные сейчас куклы-бобы. Психологи советуют таких кукол, потому что наши дети испытывают дискомфорт в общении, им сложно заговорить с незнакомыми людьми или высказать свои эмоции. Ребёнок надевает куклу, и кукла говорит вместо него («говорящая рука»). Это помогает и детям, и нам».
Она рассказала о Марии Розумовской и её вкладе в тематику выставки:
Галина Лукьянова отметила и новых авторов:
Всего на выставке представлены работы более 20 авторов из Пскова, Мурманска и Санкт-Петербурга. Все куклы сделаны вручную.