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«Хотим больше детских концертов»: псковских зрителей восхитила сказка «Чиполлино» в исполнении симфонического оркестра

«Наша энергия, стимул и отрада - ваши аплодисменты. Спасибо, наши маленькие друзья и их родители! Хотим больше детских концертов!» - так отреагировала команда Псковской филармонии и симфонического оркестра на успех музыкальной сказки «Чиполлино», показанной вчера на сцене БКЗ.

Под блистательную музыку одноименного балета Карена Хачатуряна и под чуткими движениями художника песочной анимации Оксаны Калинко на экране ожили все герои сказки. Озорной мальчишка из луковичного семейства Чиполлино помог жителям своей фруктово-овощной страны освободиться от власти жестокого принца Лимона, злющего синьора Помидора и заносчивых графинь Вишен.

Концерт был посвящен 100-летнему юбилею Народного артиста России, Лауреата Государственных премий СССР и России, профессора Московской консерватории Карэна Суреновича Хачатуряна. Главный дирижер Псковского симфонического оркестра с большим теплом вспоминал личное знакомство с мастером в недавнем интервью Псковской Ленте Новостей.

Карэн Суренович Хачатурян – выдающийся российский композитор, ученик В.Я. Шебалина, Д.Д. Шостаковича и Н.Я. Мясковского, известен как автор крупных инструментальных произведений, среди которых многие вошли в мировой музыкальный канон.

Партитура балета «Чиполлино» по сказке Джанни Родари - искрометная, остроумная и изысканная. Идея создать театральное сочинение, в основу которого положена музыка к популярному мультфильму, принадлежит великой балерине Майе Плисецкой. В балете композитор значительно расширил музыкальную палитру анимационной картины, превратив ее в настоящую театральную симфонию. Несколько десятилетий балет радовал зрителей и слушателей на сцене Большого театра, а по количеству постановок у нас в стране и за рубежом превзошел многие «взрослые» спектакли.

И все же, именно музыка была и остается главным действующим лицом этой нестареющей сказки. Концертные сюиты из балета «Чиполлино» включают в репертуар крупнейшие оркестры и дирижеры во многих странах мира. Для юных слушателей партитура К. Хачатуряна – превосходный «гид» по симфоническому оркестру.

Герои знаменитой сказки ожили на экране и восхитили псковских юных зрителей благодаря волшебству Оксаны Калинко - художника прикладного искусства и мастера песочной анимации. Она окончила Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. В технике песочной анимации работает с 2012 года. Принимала участие в концерте в Канаде («Картинки с выставки» дирижер - Director of the Trois-Rivières Symphony Orchestra, Jacques Lacombe), а также в других проектах в Финляндии и Прибалтике. Участвовала в концерте «Кармина Бурана» в КВЦ ЭКСПОФОРУМ с симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический». Сотрудничает с музыкальным лекторием «Пикколо» в проекте «музыка песчаных сказок» на новой сцене Мариинского театра (Мариинский-2), Концертном зале (Мариинский-3) и на Приморской сцене Мариинского театра (Владивосток).

Оксана также с успехом выступила на сцене Псковской областной филармонии на концерте «Сказки Пушкина» юбилейного 45-го Фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова.

По отзывам псковских родителей, концерт получился очень интересным, атмосферным и познавательным.