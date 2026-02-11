 
Культура

Петербургский спектакль «Довлатов» представили в Пскове

Гастроли Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета в Пскове продолжились 11 февраля спектаклем «Довлатов» Евгении Богинской, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

В спектакль «Довлатов» по прозе одного из главных ленинградских писателей 1960-1970-х Сергея Довлатова вошли рассказы, написанные им в эмиграции: «Роль», «Полковник говорит — люблю», «Третий поворот налево», «Встретились, поговорили», фрагменты повестей «Заповедник» и «Иностранка», сборников «Наши» и «Чемодан».

 

Внимательно вглядываясь в довлатовских героев, режиссер Евгения Богинская расскажет историю, за мнимой легкостью которой прячутся обычные люди, потерявшиеся и пытающиеся обрести новые смыслы и опоры. Проза Довлатова в спектакле соединяется с песнями театрального режиссера и писателя Николая Русского, безвременно ушедшего из жизни в 2023 году.

Напомним, гастроли Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета проходят в Пскове 10-11 февраля. На большой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина вчера уже показали спектакль «В лучах» Анджея Бубеня. 

