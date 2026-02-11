Директора Псковского музея-заповедника наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве», как указано в статуте, будут награждать за создание «получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества» спектаклей, фильмов, книг и музыки, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач, произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, а также за уникальные архитектурные творения, произведения живописи, скульптуры и графики и за создание высокохудожественных образов на сцене и на экране.

Также этим орденом могут быть отмечены особые заслуги в реставрации объектов культурного наследия и создании историко-культурных заповедников, большой вклад в сохранение и популяризацию российской художественной культуры и искусства, просветительская деятельность в области культуры и искусства, патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи, заслуги в развитии международных культурных и гуманитарных связей.

Кроме того, орденом могут быть награждены граждане, имеющие заслуги в развитии системы профессионального образования в области искусств или внесшие большой вклад в создание и развитие детских и молодежных творческих, волонтерских, познавательных или благотворительных организаций. Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» могут быть удостоены и иностранцы, в том числе за большой вклад в совместные с Россией проекты в этих сферах, популяризацию и продвижение российской культуры и искусства за рубежом, а также привлечение инвестиций в развитие культуры и искусства в России.

Коллектив «Гражданской прессы» поздравляет Светлану Мельникову с заслуженной наградой!