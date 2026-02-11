 
Культура

Директора Псковского музея-заповедника наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

0

Генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве», как указано в статуте, будут награждать за создание «получивших широкое признание общественности и профессионального сообщества» спектаклей, фильмов, книг и музыки, концертных и цирковых программ, теле- и радиопередач, произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, а также за уникальные архитектурные творения, произведения живописи, скульптуры и графики и за создание высокохудожественных образов на сцене и на экране.

Также этим орденом могут быть отмечены особые заслуги в реставрации объектов культурного наследия и создании историко-культурных заповедников, большой вклад в сохранение и популяризацию российской художественной культуры и искусства, просветительская деятельность в области культуры и искусства, патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи, заслуги в развитии международных культурных и гуманитарных связей.

Кроме того, орденом могут быть награждены граждане, имеющие заслуги в развитии системы профессионального образования в области искусств или внесшие большой вклад в создание и развитие детских и молодежных творческих, волонтерских, познавательных или благотворительных организаций. Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» могут быть удостоены и иностранцы, в том числе за большой вклад в совместные с Россией проекты в этих сферах, популяризацию и продвижение российской культуры и искусства за рубежом, а также привлечение инвестиций в развитие культуры и искусства в России.

Коллектив «Гражданской прессы» поздравляет Светлану Мельникову с заслуженной наградой!

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026