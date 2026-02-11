Вениамин Каверин — быть лучшим. Гении Земли Псковской

Вместе с командой «ПЛН-ТВ» отправляемся по Пскову — искать следы Сани Григорьева и капитана Татаринова, героев романа «Два капитана» Вениамина Каверина. Он родился в Пскове, провел здесь детство и превратил любимый город в Энск, место действия главной своей книги.

Писатель стал очередным героем проекта «Гении земли Псковской», в котором «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив рассказывает о выдающихся уроженцах Псковщины, внесших значительный вклад в развитие культурного пространства страны.