Фестиваль «Добрый рок» пройдет на площадке в псковской деревне Слопыгино с 3 по 5 июля

Фестиваль «Добрый рок» пройдет на площадке в Слопыгино с 3 по 5 июля. Событие не в первый раз станет не только музыкальным, но и большим семейным праздником, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Фото здесь и далее: директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов

В разные годы на площадке фестиваля организовывали множество разных активностей и локаций.

Участники могли наслаждаться подъемами на воздушном шаре, наблюдать за работой реконструкторов, а также участвовать в активных играх с сапбордами и баней-бочкой.

Фестиваль предлагал различные розыгрыши, большие надувные формы, покатушки на подготовленных джипах, аквагримм и мастер-классы, и многое другое.

Организаторы приглашают некоммерческие организации, предпринимателей, сообщества, клубы развития и детские учреждения принять участие в интерактивной развлекательной зоне фестиваля.

Заинтересованные могут выбрать время и подать заявку в группе «Добрый рок | Псков» сети «ВКонтакте», а также получить консультации от координаторов.