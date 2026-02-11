 
Культура

Фестиваль «Добрый рок» пройдет на площадке в псковской деревне Слопыгино с 3 по 5 июля

0

Фестиваль «Добрый рок» пройдет на площадке в Слопыгино с 3 по 5 июля. Событие не в первый раз станет не только музыкальным, но и большим семейным праздником, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Фото здесь и далее: директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов

В разные годы на площадке фестиваля организовывали множество разных активностей и локаций.

 Участники могли наслаждаться подъемами на воздушном шаре, наблюдать за работой реконструкторов, а также участвовать в активных играх с сапбордами и баней-бочкой.

Фестиваль предлагал различные розыгрыши, большие надувные формы, покатушки на подготовленных джипах, аквагримм и мастер-классы, и многое другое.

 

Организаторы приглашают некоммерческие организации, предпринимателей, сообщества, клубы развития и детские учреждения принять участие в интерактивной развлекательной зоне фестиваля.

Заинтересованные могут выбрать время и подать заявку в группе «Добрый рок | Псков» сети «ВКонтакте», а также получить консультации от координаторов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026