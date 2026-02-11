В Пскове запустили новый просветительский проект, посвящённый старинным псковским усадьбам

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова имени И.И. Василёва открылась выставка гравюр на шёлке «Герои книг Ал. Алтаева» из фондов Литературно-мемориального музея Ал. Алтаева (усадьбы Лог) в Плюсском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

Афиша: Централизованная библиотечная система Пскова

Этой выставкой краеведческая библиотека запустила новый просветительский проект – «Губернский альбом: люди, усадьбы, парки», посвящённый старинным помещичьим усадьбам псковской земли.

Как объяснила заместитель директора Централизованной библиотечной системы Пскова по развитию Ирина Столова, в Псковской области на сегодня насчитывается 12 усадеб, который стали музеями, а также сохранились и другие памятники дворянского быта, включая парки. Но псковичи знают о них непростительно мало, если это не усадьбы Пушкинского заповедника. Поэтому уже в наступившем году традиционные Василёвские чтения в марте будут посвящены истории псковских дворянских имений, Историко-краеведческая библиотека Пскова также объявила конкурс фотографий «Губернский альбом» в котором есть номинация «Усадьбы», а после знакомства с усадьбой Лог псковичи узнают про имение, в котором вырос Ордин-Нащокин, и потом смогут каждый месяц посещать лекции про именитых помещиков нашего края.

На открытие выставки «Герои книг Ал. Алтаева» приехала хранитель Литературно-мемориального музея-усадьбы Лог Татьяна Степанова. Принимая её в «самой красивой и самой посещаемой библиотеке города», директор Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченков заодно задалась вопросом, почему ни одна библиотека России до сих пор не названа именем Маргариты Ямщиковой, которая подписывалась псевдонимом «Ал. Алтаев». И подарила Татьяне Степановой созданный псковскими библиотекарями путеводитель «Пушкинские места Пскова и окрестностей».

Чтобы поддержать пушкинскую тему в дни, когда вся Россия вспоминает о его безвременной кончине зимой 1837 года, Татьяна Степанова подчеркнула, что прямой предок Маргариты Ямщиковой Яков Толстой был приятелем Александра Сергеевича и что поэт даже посвятил ему стансы.

Хранительница музея-усадьбы Ал. Алтаева, кроме того, рассказала, что представленные на выставке работы созданы гравёрами по изображениям из фондов библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге и имени В.И. Ленина в Москве. И что каждому из этих изображений соответствует книга Ал. Алтаева, при этом большая часть этих книг вышли ещё до революции и никогда не переиздавались. В фондах Историко-краеведческой библиотеки, в частности, нашлось всего несколько таких книг, тогда как всего Маргарита Ямщикова написала по её собственным подсчётам 144 произведения, а по подсчётам её биографов – 158, а может, и больше.

Татьяна Степанова также рассказала историю псевдонима «Ал. Алтаев», который взяла себе Ямщикова (так звали героя одного из рассказов Якова Полонского – писателя, который первым поддержал литературный талант юной Маргариты). И объяснила, почему называть улицу в Пскове можно и улицей Алтаева и улицей Алтаевой, поскольку в советском паспорте писательницы была написано, что она «Алтаева-Ямщикова».

После осмотра выставки читатели Василёвки переместились в актовый зал, где Татьяна Степанова прочла им лекцию про историю усадьбы Лог. Но сначала она попросила поднять руки тех, кто там уже был. Оказалось, что доехать до этого музей пока смогли немногие. Да и сделать это не так-то легко, потому что никакой общественный транспорт туда не ходит, а добираться до музея надо по грунтовке.

Татьяна Степанова рассказала, что сами по себе барские усадьбы появились в России благодаря императору Петру III и его «Манифесту о вольности дворянства», и что среди первых владельцев усадьбы в Логу были участники Бородинской битвы и кавказских войн. По легенде один из них утопил в реке Плюссе две привезённые из похода бронзовые мортиры, которые энтузиасты пытаются выудить до сих пор. Зато сохранились два подсвечника, сделанных из гранат, которые были привезены в Лог после войны с Наполеоном.

В конце XIX века усадьбу выкупили вскладчину трое крестьян, и поскольку барский дом им был не нужен, они сразу же выставили его на продажу, после чего он превратился в дачу. Последней владелицей этого дома до того, как он стал в 1967 году народным музеем, была бывшая придворная дама Ольга Гриневская, подруга писательницы Маргариты Ямщиковой, которая в 1918 году сидела в Смольном и стенографировала там речи Ленина.

Рассказывая биографию писателя «Ал. Алтаева», Татьяна Степанова опровергла вошедшую во все справочники информацию о том, что Маргарита Ямщикова, в девичестве Рокотова, состояла в родстве со знаменитым портретистом Фёдором Рокотовым. Этого не могло быть, поскольку предки Маргариты Ямщиковой по отцу получили дворянство ещё при Иване Грозном, а Фёдор Рокотов, скорее всего, был выходцем из крепостных, хотя и состоял членом Московского английского клуба.

Девочку назвали в честь фаустовской Маргариты, хотя этого имени тогда ещё не было в святцах, что вызвало недовольство родни. Дату своего рождения Ямщикова изменила и перенесла на месяц раньше указанный изначально. Зачем она это сделала – до сих пор остаётся загадкой.

Её крестным стал лучший иллюстратор «Мёртвых душ», уроженец Псковской губернии Александр Агин, который по легенде положил ей в пелёнки подаренные ему императором рубиновый перстень. Уже после смерти Маргариты Ямщиковой её дочь подготовила к печати и издала написанную «Ал. Алтаевым» книгу про Агина.

История усадьбы Лог в 20 веке, по словам Татьяны Степановой – это рассказ об удивительных русских женщинах, которые стойко переносили трагедии своего времени.

Например, второго мужа последней владелицы этой усадьбы, Ольги Гриневской, забрали и расстреляли в 1937 году. А много лет спустя хранители этого музея нашли в стене написанное им в 1929 году письмо людям будущего, в котором есть такие слова: «Дорогие мои, хорошие, кто вы и откуда? Время очень тяжёлое, но несмотря на это мы с Оленькой живём очень счастливо…Обнимаю вас издалека».

«Такие находки возможны потому, что это дом настоящий!» - подчеркнула Татьяна Степанова.

В настоящем этом доме сохранилось немало подлинных вещей его владельцев: рояль, простая офицерская мебель, изготовленная мастерами аракчеевских военных поселений, витражи… По словам нынешней хранительницы музея, он очень нуждается в реставрации, но всё равно вживую выглядит намного лучше, чем на фотографиях, поэтому всем, кто интересуется жизнью и творчеством Маргариты Ямщиковой, лучше всего добраться до него и увидеть всё своими глазами.

Напоследок Татьяна Степанова сказала, что ей часто задают вопрос, к какому времени принадлежит Маргарита Ямщикова, она же Ал. Алтаев. Хранительница музея прославленной детской писательницы отвечает на него так: «Я думаю, что она сохранила культурное наследие дореволюционных времён для детей нового поколения».

Запись лекции про усадьбу Лог будет доступна в группе Историко-краеведческой библиотеки Пскова.

Выставка «Герои книг Ал. Алтаева» из фондов Литературно-мемориального музея Ал. Алтаева (усадьбы Лог) продлится в библиотеке на площади Ленина до 28 февраля.

