Директор музея романа «Два капитана»: Судьба Вениамина Каверина — яркий пример стойкости и верности себе

Ярким примером стойкости и верности себе назвала судьбу писателя Вениамина Каверина директор музея романа «Два капитана» в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина Надежда Иванова.
Надежда Иванова также напомнила, слова писателя: «Если бы не было псковской юности, я не написал бы ни строки».
По проекту «Гении земли Псковской» о Вениамине Каверине вышли видеофильм, радиопередача и публицистическая статья. Проект реализует «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Серия материалов рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью, и получает широкое распространение и продвижение через ведущие СМИ региона и популярные страницы в социальных сетях.