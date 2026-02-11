Директор музея романа «Два капитана»: Судьба Вениамина Каверина — яркий пример стойкости и верности себе

Ярким примером стойкости и верности себе назвала судьбу писателя Вениамина Каверина директор музея романа «Два капитана» в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина Надежда Иванова.

«Годы его творчества пришлись на непростые десятилетия XX столетия. Но, помня совет Максима Горького, писатель сумел пронести через испытания оригинальность своего таланта, искренность, правдивость, - отметила специалист. - Многие современники подчеркивали его незыблемые, твердые нравственные позиции. Он многим помог из тех, на кого были обращены гонения, кто был неугоден власти».

Надежда Иванова также напомнила, слова писателя: «Если бы не было псковской юности, я не написал бы ни строки».

По проекту «Гении земли Псковской» о Вениамине Каверине вышли видеофильм, радиопередача и публицистическая статья. Проект реализует «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Серия материалов рассказывает о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью, и получает широкое распространение и продвижение через ведущие СМИ региона и популярные страницы в социальных сетях.