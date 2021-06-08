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Концерт на горе Соколиха организуют на сцене, символизирующей озеро

Концерт под открытым небом на горе Соколиха, у памятника Александру Невскому, пройдет на эстрадной сцене, символизирующей озеро. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции «Летние концерты Псковской областной филармонии» сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

С 12 по 13 июня в Пскове в рамках проекта «На страже мира. Александр Невский 800» под открытым небом состоятся концерты Губернаторского симфонического оркестра совместно с приглашенными музыкантами. Солист – Дмитрий Маслеев (фортепиано).

По словам художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николая Хондзинского, большую часть финансирования мероприятия предоставляет Минкультуры РФ.

«В этом году мы решили сделать проект визуально более интересным, поэтому везем в Псков сцену, эстраду, здесь такой никогда не было. В рамках праздника она будет символизировать озеро», - рассказала Елизавета Барышникова и добавила, что дополнительное финансирование на сцену такого формата филармония получила при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Сейчас на территории начался монтаж оборудования. Организаторы отмечают, что в ближайшие дни никаких ограничений с допуском к монументу не будет. А в дни концертов вокруг будут установлены ограничительные барьеры, вход будет осуществляться по пригласительным, которые появятся в кассе филармонии 10 июня.

Елизавета Барышникова отметила, что будут предусмотрены стулья и скамейки, однако зрителям рекомендуют взять с собой пледы, чтобы не замерзнуть.