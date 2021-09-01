Главный военный оркестр России выступит в Псковском кремле

Концерт в исполнении Центрального военного оркестра Минобороны России пройдет в Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной Театрально-концертной дирекции.
Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области
Концерт состоится в рамках музыкального проекта «Славься, Русь!», посвященного 800-летию Александра Невского, 12 сентября. Начало в 20.00.
На одной сцене с ведущим творческим коллективом Вооруженных сил Российской Федерации выступят известные солисты: Наталья Манулик, Иван Корпан, Федор Рытиков, Светлана Ильина, Альбер Жалилов, Юлиана Рогачева. В программе — военные марши, патриотические песни, популярная и классическая музыка.
В составе оркестра два самостоятельных коллектива — духовой и симфонический, на основе которых созданы соответственно духовые и эстрадные ансамбли.
Репертуар коллектива необычайно широк – от произведений русской и зарубежной классики до музыки современных композиторов, отметили в ТКД.
Вход на концерт по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии.
Мероприятие пройдет при поддержке администрации Псковской области, регионального комитета по культуре. Организаторы мероприятия - Театрально-концертная дирекция Псковской области и Областной центр народного творчества.