Сцена / Концерты

«Метель» навсегда

«Если это не любовь - так что же?» - о сюите Георгия Свиридова «Метель» можно сказать, повторив эту фразу из одноименной повести Пушкина. Прекрасная и мелодичная, полная волшебного очарования музыка, написанная в 60-70-е годы прошлого столетия, воспринимается сегодня как настоящая, проверенная временем классика. Неудивительно, что многие из тех, кто вчера оказался в зале Псковской филармонии, шли именно «на Свиридова».

Заинтересовал зрителей и необычный формат концерта: музыке в исполнении Псковского губернаторского симфонического оркестра под управлением главного дирижера Николая Хондзинского и тексту повести, который читал екатеринбуржец Дмитрий Касимов, вторили образы и ассоциации большого экрана, создаваемые волшебными руками песочного аниматора Оксаны Ченчуковой. Метельные пейзажи, силуэты влюбленных, заметенные снегом усадьбы и храмы - картинки сменяли друг друга, завораживая зрителя, на глазах которого разворачивалась знаменитая пушкинская история.

В единстве трех искусств - музыки, литературы и живописи - зримо и целостно отразилось авторское понимание судьбы. Писатель и критик Михаил Гершензон так определял его: «Жизнь - метель, снежная буря, заметающая пред путником дороги, сбивающая его с пути: такова жизнь всякого человека. Он - безвольное игралище метели-стихии: думает действовать по личным целям, а в действительности движется ее прихотью».

Видео: orkestr_pskov / Instaragm

Выступление артистов прошло с аншлагом: час пролетел как одно мгновение. Не возьмем на себя смелости сказать, что зрители «в воздух чепчики бросали», однако на бис исполнителей вызывали не единожды. Были и цветы, и общение: несколько гостей филармонии воспользовались возвращением артистов на сцену, чтобы задать им вопросы и поблагодарить за выступление. Самыми активными были, конечно же, дети: им обязательно надо было выяснить, куда девается песок после анимационного шоу, можно ли рисовать им повторно, но самое главное – приедет ли Оксана Ченчукова еще раз в Псков? «Приходи! Я еще приеду, если меня пригласят», - пообещала художник восхищенной юной зрительнице.

Подошла к сцене после финальных аплодисментов и маленькая Таисия. «Мы в абсолютном восторге: музыка великолепная и волшебные руки на экране, - делится впечатлениями бабушка девочки Лариса Викторовна. – Мы были на представлении "Щелкунчика" с песочной анимацией 25 декабря, и когда увидели в афише "Метель" с участием Оксаны Ченчуковой, сразу купили билеты».

Фото: пресс-служба Псковской филармонии

Таисия уже второй год ходит в музыкальную школу – учится играть на фортепиано. На нее произвели большое впечатление как музыка, так и живопись. По словам Ларисы Викторовны, после «Щелкунчика» девочка долго вспоминала спектакль: рисовала картинки, слушала музыку, так что и в этот раз, скорее всего, еще долго будет переживать настроение февральского вечера.

Непосредственностью представления образов на сцене понравился концерт и псковичке Валентине Михайловне. «Меня дочечка вывела в свет, - призналась женщина элегантного возраста. – Я впервые видела рисование песком. Если еще будут такие выступления, хотела бы посетить их. Интересно совпадение музыки и картины: благодаря этому, например, чувствуешь метель. Прямо ощущение такое появляется».

Впервые побывали на концерте с песочной анимацией и молодые псковичи с именами что ни на есть пушкинскими: Евгений и Татьяна. «Я много читал об этой технике, - говорит Евгений. – Увиденное завораживает, все необычно и красочно - несмотря на отсутствие многообразия красок. Выглядит все равно захватывающе».

А вот зрительница Ирина имела возможность сравнить впечатления от этого концерта с выступлением в технике эбру: в апреле прошлого года на сцене филармонии ставили «Лебединое озеро», где тоже рисовали, но не на песке, а на воде. По словам псковички, выбрать, что понравилось больше, сложно: в каждой манере есть своя прелесть и красота. «Мы вообще не знали, что будет еще и песочная анимация – нас привлекла фамилия композитора на афише, - говорит Ирина. – А в результате мы получили три удовольствия в одном флаконе».

Фото: пресс-служба Псковской филармонии

По обыкновению, гости БКЗ активно делились своими ощущениями и в соцсетях филармонии: масса восклицательных знаков и слово «браво» в каждом посте. «Прекрасное произведение! Волшебной красоты песочная анимация! Талантливый чтец! И, безусловно, НАШ любимый Губернаторский симфонический оркестр!» - такой отзыв оставила Ольга Лопуха в комментариях на странице филармонии «ВКонтакте». «Нет слов! Музыка, анимация, Пушкин», - делится Инга Кузьмина.

«Звуки взяты из воздуха, услышаны и записаны… В них – и образы пушкинских героев, и новые чувства и мысли, созвучные современным слушателям, - цитирует Наталья Старосельская. - Это сделало возможным их вторую жизнь в кино, в концертном зале, в музыкальном театре. Эта музыка - жемчужина русской классики, эта музыка – навсегда».

Фото: Наталья Старосельская

Концерт «Метель» стал одним из первых в череде мероприятий, приуроченных к 185-й годовщине со дня гибели поэта Александра Сергеевича Пушкина. У памятника поэту в Летнем саду областной столицы 10 февраля пройдет митинг «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу». У подножия монумента состоится чтение стихов Александра Пушкина.

В этот же день с 17.00 до 20.00 впервые будет организована аудиотрансляция произведений Александра Пушкина на улицах Пскова. Жители и гости города услышат стихи и отрывки прозы на протяжении от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой.

На набережной в Пскове будет работать выставка, которая познакомит с 30-ю интересными фактами из жизни Александра Пушкина.

Памятные мероприятия в день гибели поэта пройдут и в Пушкинских Горах. В Михайловском будет работать выставка из собрания Новгородского музея-заповедника, запланирована встреча с поэтом, критиком и публицистом Юрием Кублановским.

Важно и то, что 10 февраля вход в музеи Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет бесплатным для всех индивидуальных посетителей.

…Бессмертен тот, чья муза до конца

Добру и красоте не изменяла,

Кто волновать умел людей сердца

И в них будить стремленье к идеалу… (Алексей Плещеев, «Памяти Пушкина»)

Елена Никитина