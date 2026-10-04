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В Пскове пройдёт заседание философского клуба о нейросетях и сознании

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9 октября в 18:30 в псковском креативном пространстве «Лофт» состоится первое после летних каникул заседание философского клуба «Мысль и дело». Тема встречи — нейросети как философское зеркало человеческого сознания, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Лофте».

Афиша: креативное пространство «Лофт»

«ИИ давно перестал быть фантастикой, став архитектором нашей повседневности. Но за технологическим триумфом скрывается экзистенциальный вопрос: что остается человеку, когда машина начинает мыслить? На встрече клуба мы взглянем на нейросети как на философское зеркало человеческого сознания. Обсудим грань между симуляцией разума и пониманием, а также проблему моральной ответственности алгоритмов. Поговорим о рисках утраты субъектности и сохранении свободы воли в эпоху предсказуемости», — рассказали организаторы мероприятия.

«Мысль и дело» — это свободный дискуссионный клуб, где каждый может высказаться на заранее предложенную философскую тему.

Два модератора — кандидат философских наук и преподаватель ПсковГУ Артем Верле и адепт ИИ ТРАНСФОРМАЦИИ, основатель коммуникационного агентства HASHDOG Ирина Хван — начинают, ведут, разжигают, поддерживают философский дискурс. 

«Для кого это будет? Если вы чувствуете острый интеллектуальный голод, хотите разобраться в сложных вопросах, нуждаетесь в лучшей среде для развития мысли, то это однозначно для вас», — добавили организаторы.
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