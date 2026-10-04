В библиотеке открылась выставка, благодаря которой все вспомнили, что роман «Идиот» начинается с Пскова

В Центральной городской библиотеке Пскова имени Ю. Н. Тынянова открылась выставка «Так приходит ночь» художника из Владимира Ольги Окуневой. В экспозиции представлено почти полсотни живописных и графических работ, в том числе рисунки к роману Ф. М. Достоевского «Идиот», сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система

Это уже вторая персональная выставка Ольги Окуневой в библиотеке на Конной. Год назад псковичи смогли оценить её иллюстрации к чешскому изданию «Анны Карениной».

По словам сотрудников Центральной городской библиотеки, им всегда особенно приятно видеть на стенах читального зала работы не просто художников, а художников, которые занимаются книжной иллюстрацией.

Открывая выставку «Так приходит ночь», сотрудники библиотеки на Конной также напомнили собравшимся, что действие романа «Идиот» начинается с событий в Пскове, а именно с того, что в проходящий через Псков поезд, в вагон 3-го класса, к главному герою произведения, князю Мышкину, который едет из Швейцарии, подсаживается купец Рогожин, который рассказывает ему, что в октябре «в горячке в Пскове весь месяц пролежал...» у родственников-староверов. А в конце романа герои снова вспоминают ту встречу на псковской станции: «А помнишь, как мы в вагоне, по осени, из Пскова ехали, я сюда, а ты... в плаще-то, помнишь, штиблетишки-то?».

На иллюстрациях Ольги Окуневой этого момента нет, но псковские библиотекари очень надеются, что кто-нибудь из художников когда-нибудь всё-таки изобразит эту знаменательную встречу главных героев романа «Идиот». И даже попросили куратора выставки Ольги Окуневой её супруга Александра Вихрова передать ей это пожелание. Тем более, что Ольга Окунева в конце 90-х работала главным художником в Псковском театре драмы и хорошо знает Псков.

Приехать на открытие выставки Ольга Окунева не смогла, но прислала псковичам видеообращение, в котором всех виртуально обняла и призвала судить о ней по её работам, а не по словам, потому что любые объяснения творчества пристрастны, а настоящее искусство искренне и не нуждается в трактовке, воздействуя напрямую.

Александр Вихров подтвердил, что объяснять картины бесполезно. Он в который раз повторил, что мир говорит с нами на языке ритмов, и художник эти ритмы способен уловить и отразить. А заложенная в людях потребность всё объяснить словами, по его мнению, только мешает им взаимодействовать с искусством.

Библиотекари преподнесли Александру Вихрову как представителю виновницы торжества традиционную красную розу. Ещё одну красную розу на открытие выставки принесла искусствовед Ольга Кошелькова. Но она неожиданно подарила своей цветок заведующей сектором социокультурных программ Центральной городской библиотеки Татьяне Котовой, воздавая должное библиотекарям за то, что они знакомят псковичей с такими прекрасными художникам. И за то, что после этой выставки у всех «потянутся руки к «Идиоту» Достоевского», потому что каждому псковичу захочется убедиться, что одним из героев этого произведения является наш родной город.

Объяснять представленные на выставке картины Ольга Кошелькова не стала, а только сказала, что Ольга Окунева «действительно честнейший и искренний художник» и что «она вытворяет на бумаге и холсте чудеса».

Обсуждая выставку, собравшиеся также отметили, что в работах Ольги Окуневой можно проследить всю историю искусства, узнавая в них отсылки и к Тулуз-Лотреку, и к Пикассо, и к Дега, и к Эгону Шиле.

Художник Игорь Леонтьев сказал, что Ольга Окунева очень талантливый человек, что она мастеровита и поэтична. Он вспомнил, что впервые увидел произведения этой художницы на выставке в Москве, тогда ещё не зная, что Ольга связана с Псковом. И что её работы его сразу «зацепили». По его определению, Ольга Окунева творит в стиле неоанахронизма, привнося неожиданный романтизм и символизм в наш современный техногенный мир.

Заведующая Древлехранилищем Псковского музея-заповедника Наталья Родникова как большой поклонник творчества Ольги Окуневой добавила, что её иллюстрации можно рассматривать бесконечно. И даже сравнила произведения Ольги Окуневой с рукописями, потому что художник тоже запечатлевает происходящее, только не словами, а красками.

Отдельно Наталья Родникова похвалила сделанные Александром Вихровым рамы для картин Ольги Окуневой, но в то же время сказала, что они настолько хороши, что даже мешают, «потому что не знаешь, что рассматривать: картину или раму».

Напоследок художник Александр Вихров попытался спровоцировать в зале дискуссию и заявил, что мир полон хорошо рисующих людей, а настоящий художник с точки зрения обывателя рисовать не умеет. Потому что «поэзия, музыка и живопись – это искусство намёка». По его словам, только хороший художник может сделать так, чтобы разглядывающий его картину всё сам дофантазировал и увидел скрытые смыслы. Но никто из собравшихся не стал с этим спорить, потому что всем не терпелось пообщаться с работами Ольги Окуневой с глазу на глаз и разглядеть в них что-то своё.

Выставка «Так приходит ночь» продлится в читальном зале библиотеки на Конной в Пскове до 8 ноября.



