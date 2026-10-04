«Пушкин дан нам на вырост»: директор «Михайловского» в прямом эфире канала «Культура»

Директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич стал участником ток-шоу «Агора» — проекта Михаила Швыдкого на канале «Культура», сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Кроме Георгия Василевича, в прямом эфире, общая тема которого была обозначена как «Проблемы современной пушкинианы», приняли участие Дмитрий Бак, литературный критик, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля; Алексей Балакин, научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) Российской академии наук, учёный-секретарь Пушкинской комиссии РАН; Алексей Варламов, ректор Литературного института имени А.М. Горького, писатель; Михаил Визель, шеф-редактор портала «ГодЛитературы.РФ», писатель; Наталья Михайлова, главный научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина, доктор филологических наук, академик РАО. Каждый из этих людей, отметил ведущий ток-шоу, не просто исследователь творчества гения или хранитель памяти о нём, но человек, который с полным правом может назвать Пушкина — своей судьбой.





Здесь и далее кадры из ток-шоу Михаила Швыдкого «Агора»

Участники беседы (идея которой, по признанию Михаила Швыдкого, родилась «в высшей степени случайно», в разговоре с Георгием Василевичем) коснулись ряда тем. На первый взгляд более локальные, от этого «обособления», они оказались ещё более глубокими. Речь шла и о проблемах, встающих перед специалистами, работающими над новым комментированным собранием сочинений Пушкина (и среди прочего — вопрос, который уже не раз вставал перед издателями в разные десятилетия ХХ века: «Народу нужен Пушкин или пушкинисты?»). Гости на «агоре» (в древнегреческих городах-государствах — центральная площадь, которая служила местом общегражданских собраний — Прим. ред.) коснулись и того, как современный нам читатель воспринимает Пушкина — «…человека, который, собственно и представляет русскую жизнь в её развитии и тайне — потому что жизнь человеческая и есть великая тайна» (М. Швыдкой). Речь шла и об опыте чтения произведений Пушкина как об опыте, который «строит человека» — независимо от того, осознаёт ли это сам читающий.

Рассказывая о посетителях «Михайловского», которые, побывав «у Александра Сергеевича» впервые, часто потом приезжают ещё и, бывает, что не единожды, Георгий Василевич сказал очень просто: «Одна из пушкинских тайн в том, что он дан нам на вырост. Мы меняемся, мы снова открываем Пушкина, и для нас меняется он сам, вновь изменяя нас. Из поколения в поколения люди находят для себя в Пушкине что-то настолько важное, что он не уходит из этой жизни, а продолжает пронизывать её собой».

«И мы и дальше будем перекликаться именем Пушкина, — цитатой из Ходасевича продолжил мысль Георгия Василевича Алексей Варламов. — Перекликаться, что бы ни случилось. Ведь и тогда, после революции, портреты Пушкина висели в советских школах — и портреты Пушкина висели в русских школах в эмиграции. И он был той самой условной скрепой, соединяя этот расколотый русский мир…»

В «Михайловском» уточнили, что вчерашний, от 3 октября, часовой выпуск программы Михаила Швыдкого шёл, как и остальные передачи этого проекта, в прямом эфире в позднее вечернее время. Те, кто не смог посмотреть «Агору» вчера, смогут сделать это в начале следующей недели: записи свежих выпусков канал повторяет по понедельникам в дневное время. Начало показа зависит от сетки вещания и приходится на период с 15.25 до 15:55.



