Петербургские «Полуночники» выступят в Пскове на вечере современного танца

29 ноября в БКЗ филармонии в рамках танцевально-просветительского проекта «Проекция» пройдёт вечер современного танца, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области».

Афиша: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области»

В одной программе встретятся петербургская компания «Полуночники» и творческая команда из Пскова — зрители увидят два разных подхода к современному танцу: от исследования движения и света до пластической драмы по Чехову.

Программу дополнит интенсив по партнёрингу и контактной импровизации Елизаветы Тарабановой 28 ноября.

Подробности — у организаторов проекта.