 
Культура

Книгу военного корреспондента «Гражданка на линии фронта» представили в Пскове

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3 октября в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва прошла презентация книги «Гражданка на линии фронта». Своим первым писательским опытом со зрителями поделился один из авторов – Артём Гультяев, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото: библиотека имени И.И. Василёва

На встрече авторы искренне рассказали, как родилась идея этой работы. Книга стала отражением событий, которые они пережили сами и пропустили через себя, общаясь с очевидцами. Гости узнали, как по крупицам собирался материал, сколько кропотливого труда ушло на создание глав и каково это – писать книгу в соавторстве.

 

Гости встречи смогли услышать фрагменты произведения в прочтении автора.

Авторы книги: Артём Гультяев – военный корреспондент и выпускник Псковского кадетского корпуса (лицей «Развитие») и Ксения Петрова – ученица кадетского класса Следственного комитета Российской Федерации в «Гуманитарном лицее».

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