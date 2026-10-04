Детская программа по выставке «Совсем не тот Плюшкин» стартовала в псковском музее

Псковский музей приглашает детей отправиться в путешествие по удивительному миру коллекционирования на культурно-образовательной программе «Совсем не тот Плюшкин», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Псковский музей-заповедник

В ходе мероприятия участники познакомятся с биографией известного псковского коллекционера Федора Михайловича Плюшкина, увидят оригинальные предметы его коллекции и прикоснутся к истории отдельных экспонатов посредством более детального изучения.

Программа проводится для организованных групп по предварительной записи.

Место проведения: Главное здание Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Телефон для записи: +78112331390 (доб.1).