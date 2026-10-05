Новосибирский драмтеатр покажет в Пскове спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» покажет в Пскове титулованный моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина.

Фото: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

Спектакль покажут 9 октября в рамках Всероссийского фестиваля моноспектаклей «Наедине со всеми». Режиссер — Полина Гнездилова, исполнитель — один из ведущих артистов труппы Андрей Яковлев.

Главного героя спектакля — ленинградца Питунина — этот священный трепет раздражал с юных лет. До тех пор пока со своей первой любовью, девушкой Лерой, он не стал играть в занятную теорию: можно ли было спасти Пушкина от верной гибели — и как? Где началась та трагическая цепь случайностей, которая погубила звезду эпохи? Через много лет Питунин решает шаг за шагом воспроизвести день дуэли Пушкина и Дантеса, что приводит его к неожиданному финалу.

«Между судьбами Миши и поэта возникают неожиданные параллели, и актер, играя свой моноспектакль, начинает его как забавный рассказ, постепенно поднимаясь до высот античной трагедии, выходя на тему столкновения человека с Роком», — писала театральный критик Ольга Романцова («Театральный журнал»).

Премьера моноспектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» состоялась в 2024 году. За это время постановка успела стать лауреатом XXIX Международного театрального фестиваля «Белая вежа» (Брест, Беларусь) в номинации «Лучшая мужская роль» (Андрей Яковлев) и международного этапа XV Фестиваля моноспектаклей «Монокль» (Санкт-Петербург).

Спектакль также вошел в программу XXIV Международного фестиваля «Арммоно» (Ереван, Армения). Трагикомедия о «маленьком человеке», ищущем смысл жизни на фоне большой культуры, пользуется любовью новосибирских зрителей и успешно покоряет публику других городов и стран.

«Я с артистом Андреем Яковлевым лично не знаком, хотя видел некоторые его замечательные роли — например, незабываемого Червакова в "Унтиловске" Леонова. Это было ещё тогда, когда Яковлев работал в театре-студии своего учителя Сергея Афанасьева. Теперь он ведущий артист труппы театра "Красный факел". А вот какой мне рассказывали про него анекдот. Андрей Яковлев когда-то увлекался творчеством Майкла Джексона. А в клипе "Smooth Criminal" Майкл Джексон, если помните, в какой-то момент наклонялся вперёд на 45 градусов. И вот Андрей Яковлев решил повторить подвиг Майкла Джексона, у него долго не получалось, но он упорно тренировался. И повторил. И использовал в спектакле "Ревизор" Сергея Афанасьева, где играл Сквозник-Дмухановского. Только потом, спустя какое-то время, узнал, что Джексону для трюка прикрепляли специальные тросы и сделали специальные ботинки. Ну а Яковлеву хватило только его актерских способностей, таланта и упрямства», - сказал арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин.

Показ спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» состоится 9 октября на большой сцене Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина. Начало в 19:00.

В театре напомнили, что Всероссийский фестиваль моноспектаклей «Наедине со всеми» впервые проходит в Псковском академическом театре драмы и приурочен к 120-летию театра. С сентября по декабрь 2026 года зрители увидят семь работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Буинска — музыкальные и драматические, камерные и предназначенные для большой сцены. Открыл программу 25 сентября спектакль-концерт Александры Урсуляк «Хорошие песни».