«Наше Радио» приглашает на концерт группы «Чайф» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.
Фото: Псковская областная филармония
«Музыку XX века "Чайф" соединяет с современными веяниями, сохраняя свое особенное звучание и в хитах, и в новых альбомах. На концертах легенды российского рок-н-ролла по-прежнему присутствуют драйв и дружное пение всем залом, а в новых песнях, как и в заслуженных хитах, звучат слова, близкие каждому», - отметили в Псковской областной филармонии.
Название юбилейного тура оставляет место для размышлений: пусть каждый заполнит его тем, чем «Чайф» для него является. Юбилейный тур покажет нынешнее состояние группы со всем накопленным за тридцать пять лет багажом, добавили организаторы концерта.
Песни, которые вошли в программу юбилейного тура, условно разделены на три части — серьезную, лиричную и жизнеутверждающую. Группа намерена исполнить важные хиты, песни, без которых не обходится каждый концерт, и любимые многими поклонниками композиции.
«А также на концертах тура будет очень красиво, причем оформление сцены будет универсальным, чтобы производить эффект как в огромных залах с серьезными техническими возможностями, так и в небольших. "Чайф" любит делиться своими песнями, чувствами и эмоциями. Группа умеет создать хорошее настроение и произвести незабываемое впечатление своими концертами. Музыканты счастливы, что могут отпраздновать этот значительный юбилей вместе с вами на концертах тура "Война, мир и…"», - добавили организаторы мероприятия.
Концерт состоится в понедельник, 14 марта, в 19.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.
Приобрести билеты можно в кассе филармонии или на сайте.
Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.