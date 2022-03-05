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Концертный хор Санкт-Петербурга выступит в усадьбе Римского-Корсакова под Плюссой

Концертный хор Санкт-Петербурга выступит в усадьбе Римского-Корсакова под Плюссой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Выступление хора пройдет ко дню рождения композитора 18 марта.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псково-Изборского объединенного музея-заповедника

Концертный хор Санкт-Петербурга – так, с 1 мая 2016 года официально называется коллектив, возглавляемый Владимиром Беглецовым. В этом году хору исполняется 30 лет. Из памяти еще не изгладилось прежнее название коллектива – Камерный хор Смольного собора, коллектив образовался в 1991 году.

Сначала им руководил Станислав Легков, в дальнейшем главными дирижерами были Андрей Петренко и Эдуард Кротман. В 2004 году Смольный собор присоединился к Государственному музею-памятнику «Исаакиевский собор» и в том же году художественное руководство хора взял на себя заслуженный артист России Владимир Беглецов.

«Филигранное мастерство – неоспоримое преимущество, без которого не родился бы незабываемый тембр Хора. Но уникальность – не в этом. Владимир Беглецов умеет слышать время. Как прошлое, настоящее и будущее. Как вечность и как неуловимое мгновение. Как длительность ноты, произведения, репетиции, концерта. Дирижер слышит голос автора, улавливает надтекстовый смысл послания и не боится ответить на него», - отметили в музее.

Поэтому так современно и своевременно, с почтением к прежней стилистике, но без заискивания перед ней звучат в исполнении хора пассионы, мессы, реквиемы Шютца, Баха, Моцарта, Бетховена, Брамса, Форе, Верди, литургические песнопения Чайковского, Рахманинова, Гречанинова, концерты Бортнянского и хоровые опусы Танеева. Поэтому так естественно уживаются в программах Беглецова Перголези и Бернстайн, Шнитке и Свиридов, а обнаженная трагедийность и гротеск сущего, явленные в «Перезвонах», приводят в смятение тех, кто привык воспринимать гениальную партитуру Гаврилина как умилительно-тоскливую картину несуществующей страны.

Композиторы-современники доверяют Владимиру Беглецову и его коллективу премьеры своих сочинений. Неотъемлемая часть репертуара хора – цикл хоровых сюит, где народные песни, легендарные рок-композиции, песни военных лет, классические миниатюры образуют неожиданно органичные и эмоционально напряженные звуковые сюжеты.

«Юбилей – это яркий и радостный штрих в неспокойной и счастливой истории коллектива, которая не знает застойных периодов, в которой каждый концерт – премьера, каждый поворот судьбы – шаг к совершенству. Хор имеет мировую известность. Его горячо принимают в Москве и европейских столицах, в маленьких и крупных городах России – от Калининграда до Новосибирска, в Китае и Казахстане. Но родным домом коллектива является Исаакиевский собор, под сводами которого, так же, как и в музее "Спас на крови", проходит большая часть выступлений Концертного хора Санкт-Петербурга, по праву считающегося одним из важных культурных символов Северной столицы», - подчеркнули в музее.

Концерт состоится 18 марта в 13:00 в мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова (Псковская область, Плюсский район, деревня Вечаша). Вход свободный. С программой можно ознакомиться здесь.