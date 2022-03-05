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Группа «Чайф» выехала на гастроли в Псков из Великого Новгорода

Группа «Чайф» выехала на гастроли в Псков из Великого Новгорода. Об этом сообщается в социальных сетях музыкальной группы.

Изображение: Псковская областная филармония

«Великий Новгород, спасибо и до новой встречи! Псков, мы выехали, жди!» - написали участники группы.

Напомним, концерт состоится сегодня, 14 марта, в 19.00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Видео: группа «Чайф» в социальных сетях

«Программа концертов отразит разные периоды жизни музыкантов, их разные возрасты, как, впрочем, и любого человека. Возраст, когда находишься в состоянии войны с окружающим миром за свои убеждения, за самого себя и свое место под солнцем, в состоянии спора с самим собой. Другой возраст, когда начинаешь анализировать свои переживания и строить свой собственный мир, пытаясь понять, что тебе в нем необходимо. Еще один возраст, когда понимаешь, что материалы для собственного мира нашлись, и это любовь к женщине, к семье, это настоящая большая дружба, это музыка, литература, кино, живопись, театр…» - подчеркнули в филармонии.