Сцена / Концерты

Известная пианистка исполнит в Пскове одно из сложнейших произведений Рахманинова

Уже сегодня на концерте «Навстречу конкурсу имени С. В. Рахманинова» в БКЗ Псковской областной филармонии выступит известная пианистка Марина Яхлакова. Предвкушая встречу с псковскими слушателями, солистка рассказала, как она воспринимает Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова, объяснила, почему Третий концерт композитора считается одним из наиболее технически сложных произведений, назвала своих любимых композиторов и поделилась своими эмоциями от сотрудничества с художественным руководителем и главным дирижером Николаем Хондзинским.

– Вот уже 25 лет ваша жизнь неразрывно связана с музыкой. И вы по праву считаетесь одним из лучших молодых пианистов, составляющих надежду российской фортепианной школы. Расскажите, с чего началась ваша любовь к этому музыкальному инструменту?

– Мне кажется, что любовь приходила постепенно. Изначально занятия музыкой для общего развития было (как и у многих детей) желанием мамы. С годами я стала находить в занятиях музыкой что-то, что нравится лично мне, появились любимые композиторы, а именно – Лист, Вагнер, Скрябин.

Кстати, из-за моего увлечения творчеством Вагнера я чуть было в свое время не сменила специализацию – в старших классах я серьезно подумывала о поступлении на историко-теоретический факультет.

– У вас большой опыт выступления на ведущих мировых и российских музыкальных площадках. И, безусловно, каждый концерт – это прежде всего встреча со зрителем. Замечали ли Вы возрастание интереса молодых людей к концертам классической музыки?

– Конечно же, замечала – особенно это видно в Китае (где можно встретить в зале 3-х летних слушателей, уже в столь юном возрасте знающих, как себя надо вести на классических концертах) и, что особенно приятно – в России.

Денис Мацуев был абсолютно прав, когда говорил, что если, к примеру, в Европе подобные мероприятия посещаются в основном людьми старшего поколения, то в России аудитория молодеет. Думаю, не последнюю роль в становлении столь позитивной ситуации у нас в стране сыграли его фестивали и благотворительные программы.

– На концерте «Навстречу конкурсу имени С. В. Рахманинова» вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области вы исполните Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром. Поделитесь, какие эмоции вызывает лично у вас это произведение?

– Я воспринимаю это произведение как итог всего фортепианного творчества Сергея Рахманинова. Благодаря тому, что это сочинение написано в форме вариаций, у композитора есть возможность обратиться к самым разным музыкальным жанрам, к которым он обращался на протяжении всей своей творческой жизни.

– Вы также исполните Концерт №3 Сергея Рахманинова. Как вы считаете, почему это произведение и по сей день является одним из наиболее известных и технически сложных произведений композитора?

– Любой из рахманиновских концертов технически сложен. Но в случае 3-го концерта на сложность техническую накладывается еще и сложность ансамблевая. Этот концерт отличается обилием совместных с оркестром смен темпов, рубато, а огромное количество ансамблевых эпизодов пианиста и медной группы оркестра в динамике fortissimo требуют определенный уровень выносливости от солиста. Думаю, что эти особенности и делают именно этот фортепианный концерт одним из труднейших из когда-либо написанных сочинений как для пианиста, так и для дирижера.

– Художественный руководитель и главный дирижер Николай Хондзинский всегда знакомит псковских слушателей с выдающимися музыкантами нашего времени. В этот раз псковичи впервые услышат вашу талантливую игру на фортепиано. Марина, расскажите, как началось ваше сотрудничество?

– На сегодняшнем концерте мы с Николаем Павловичем будем сотрудничать впервые. От коллег я слышала много хорошего о работе с этим замечательным дирижером и очень рада, что премьерное для меня исполнение с оркестром Третьего концерта Рахманинова состоится именно с ним в тандеме.

Концерт «Навстречу конкурсу имени С. В. Рахманинова» начнется в 19.00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии. Мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта».

Источник: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области