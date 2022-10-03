В псковской филармонии прошла репетиция концерта к открытию сезона

Репетиция концерта к открытию 79-го филармонического сезона состоялась в Большом концертном зале Псковской областной филармонии Пскове сегодня, 3 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, концерт-открытие 79-го филармонического сезона пройдет под руководством нового художественного руководителя и главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексея Репникова 8 октября.
Программа концерта:
- П. Чайковский Увертюра–фантазия «Ромео и Джульетта»;
- А. Глазунов Антракт к III действию балета «Раймонда»;
- С. Рахманинов Адажио (III часть) из симфонии №2 ми минор, ор.27 ;
- С. Рахманинов Каватина Алеко из оперы «Алеко» ;
- Дж. Гершвин «Рапсодия в стиле блюз».
Ранее Алексей Репников рассказал, что ожидать от грядущего 79-го филармонического сезона.