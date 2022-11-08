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Созданные нейросетью картины украсят концерт «Виртуозы арфы» в Пскове

Картины, созданные нейросетью, станут украшением концерта «Виртуозы арфы» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театрально-концертной дирекции города Пскова.

Видео: Театрально-концертная дирекция города Пскова

«Фантазии нейросети» оживут на экране Псковской областной филармонии 10 ноября. Музыка Рахманинова, Генделя, Дебюсси, Глиэра и других композиторов будет звучать в исполнении губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова и солисток оркестров музыкальных театров России, Санкт-Петербургской и Псковской филармоний.

Начало концерта в 19:00

Билеты можно приобрести на сайте.