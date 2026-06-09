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Выставочный проект «Державинская азбука» откроется 11 июня в Изборске

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Музей-заповедник «Изборск» представит выставочный проект «Державинская азбука», посвященный жизни и творчеству великого русского поэта и драматурга, крупнейшего представителя русского классицизма, академика, просветителя и выдающегося государственного деятеля Российской империи Гавриила Державина (1743–1816), 11 июня в 11:30 в Доме купца Белянина, сообщили в пресс-службе музея.

Афиша предоставлена пресс-службой Государственного музея-заповедника «Изборск»

Путь Гавриила Державина поражает воображение: благодаря таланту, доблести и трудолюбию он поднялся по карьерной лестнице от гвардейца Преображенского полка до министра. Русский драматург совмещал литературную и государственную карьеры. В историю русской и мировой литературы он вошел как первый русский стихотворец, получивший широкую известность и признание в Европе. На государственном поприще он вписал несколько страниц в летопись имперской России.

Гавриила Державин был управленцем двух крупных российских регионов, сначала — Олонецкого наместничества, затем — Тамбовского, личным советником императрицы Екатерины II, сенатором, действительным тайным советником, первым министром юстиции Российской империи. 

«На каждом из вверенных ему постов он превыше всего ставил благо России и честь фамилии: вел решительную борьбу с произволом и несправедливостью, своим принципам никогда не изменял, служил «со всем своим усердием, честностью, всевозможным прилежанием и бескорыстием», всегда шёл по "стезе правды и законов"», — отмечают в музее.

Вклад Гавриилы Державина в поэтическое слово подготовил развитие русской поэзии на два века вперед: именно он «благословил» юного поэта Александра Пушкина, которого считал своим преемником. Влияние художественных открытий Гавриила Державина на собственное творчество признавали такие русские поэты, как Валерий Брюсов, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Иосиф Бродский. Наследие Державина остается актуальным и в XXI веке для всех, кому дорого живое русское поэтическое слово.

Выставочный проект «Державинская азбука» реализован совместно с Музеем Лаишевского края имени Гавриила Державина и Всероссийским музеем Александра Пушкина.

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