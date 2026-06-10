 
Культура

Торжественное открытие форума «На том стоим» прошло в псковской Картинной галерее

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Торжественное открытие форума «На том стоим» прошло сегодня, 10 июня, в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На открытии выступили оперная певица Сян Фэнянь из Китая и итальянский певец, композитор и писатель Витторио Чентроне.

Сян Фэнянь выступила с китайской композицией и русской песней «Соловей». А Витторио Чентроне исполнил собственную композицию и аранжировку известной песни группы O-Zone Dragostea, привлекая и аудиторию, которая с удовольствием подпевала.

 

Одновременно с открытием, выступление музыкантов являлось анонсом полноценного концерта, который пройдёт в рамках форума «На том стоим» 14 июня в Покровской башне (улица Свердлова, дом 3). 

Международный форум в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» проходит при содействии правительства Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и министерства культуры Псковской области. Организатором форума выступает Фонд развития международных общественных и культурных коммуникаций «На том стоим». 

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