Торжественное открытие форума «На том стоим» прошло в псковской Картинной галерее

Торжественное открытие форума «На том стоим» прошло сегодня, 10 июня, в Картинной галерее Псковского музея-заповедника, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

На открытии выступили оперная певица Сян Фэнянь из Китая и итальянский певец, композитор и писатель Витторио Чентроне.

Сян Фэнянь выступила с китайской композицией и русской песней «Соловей». А Витторио Чентроне исполнил собственную композицию и аранжировку известной песни группы O-Zone Dragostea, привлекая и аудиторию, которая с удовольствием подпевала.

Одновременно с открытием, выступление музыкантов являлось анонсом полноценного концерта, который пройдёт в рамках форума «На том стоим» 14 июня в Покровской башне (улица Свердлова, дом 3).

Международный форум в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» проходит при содействии правительства Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова и министерства культуры Псковской области. Организатором форума выступает Фонд развития международных общественных и культурных коммуникаций «На том стоим».