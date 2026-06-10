«Подстрочник»: Георгий Василевич об итогах LX Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Подстрочник». Гость студии - директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Ведущий Олег Добрынин обсудит с ним итоги LX Дней Пушкинской поэзии и русской культуры и поговорит о развитии внутреннего туризма. Как с годами меняется численность гостей праздника? Есть ли какой-то фидбэк от зрителей по поводу праздника этого года – насколько он им понравился? Можно ли вернуть Пушкинскому празднику былой размах, и что для этого необходимо? Отмечает ли Георгий Василевич спад числа посетителей Пушкинского заповедника на фоне разговоров о б уменьшении спроса на внутренний туризм? Что нового предлагает гостям музей, чтобы они возвращались сюда снова и снова?

Об этом и не только – в 12.04. Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.