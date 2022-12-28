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Знаменитые песни из советских фильмов прозвучат на сцене Псковской областной филармонии

Концерт «Старая афиша» ансамбля русской музыки «Псков» состоится в БКЗ филармонии14 января в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Отшумят новогодние праздники, отмелькают последние кадры традиционных фильмов. Чем взбодриться? Лучше всего – музыкой, такой знакомой и в то же время, освеженной уникальной обработкой для народных инструментов и вокалистов», - рассказали в ТКД.

Ансамбль русской музыки «Псков» и солисты Александр Либ, Наталья Александрова и Елена Федина исполнят хиты из советских фильмов «Земля Санникова», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», «Не может быть», «Верные друзья», «Карнавальная ночь», «Любовь и голуби», «Кубанские казаки», «Тени исчезают в полдень», «Простая история», «Джентльмены удачи».

«Вас ждет не только обновленное звучание привычных мелодий, но и композиции из малоизвестных зарубежных фильмов XX века. Озвучиваем кинематограф гуслями, домрой, баяном, балалайкой и не боимся экспериментов! Вы с нами?» - пригласили псковичей на концерт.

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