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Губернаторский оркестр выступит на «культурных выходных» в Локне

Концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области пройдет на «культурных выходных» в Локне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Программа «Симфонический кинематограф» прозвучит 25 февраля в культурно-досуговом объединении на Первомайской, 44.

Сочинения Андрея Петрова, автора музыки к фильмам «Человек-амфибия», «Берегись автомобиля», «Петербургские тайны», крупнейшего современного кинокомпозитора Эдуарда Артемьева, чьи великолепные мелодии украсили фильмы Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова. В концерте прозвучат музыкальные киношедевры Нино Рота, Генри Манчини, Эннио Марриконе, которые напомнят всем известные фильмы «Крестный отец», «Завтрак у Тиффани», «Миссия» и другие.

«Оркестр ждет своих слушателей на концерте, чтобы погрузиться в мир музыки кино, вдохновиться, воспарить душой, поплакать и улыбнуться», – отметили в дирекции.

Билеты можно приобрести в месте проведения и на сайте.