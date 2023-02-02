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Бесплатный джазовый концерт пройдет в Пскове 2 марта

Бесплатный джазовый концерт ансамбля «Ad Libitum» состоится в Пскове 2 марта в 18.30. Псковичам и гостям города предлагают начать весну с мелодий зарубежных и отечественных композиторов: Гершвина, Боллинга, Сапарова, Гарнера, сообщается в Telegram-канале Псковской областной филармонии.

Видео здесь и далее: Псковская областная филармония

«В роскошных интерьерах Детской музыкальной школы №1 (улица Советская, 44) соберётся новый состав камерного оркестра, созданного еще в 2017 году псковским музыкантом, педагогом и дирижером Германом Мерекиным. В течение нескольких лет ансамбль демонстрирует свою мобильность, меняя состав участников, концертные программы и сценические площадки», - отметили в филармонии.

На данный момент концертное творческое объединение «Ad Libitum» состоит из шести профессиональных музыкантов, половина из которых - артисты Псковской областной Филармонии (Роман Романов - контрабас, Павел Самсонов - ударные, Валерия Мобиус - бас-гитара), другая половина - псковские педагоги-музыканты (Герман Мерекин - флейта, ДМШ №1; Георгий Гребень - гитара, колледж искусств; Екатерина Федорова - рояль, аккомпаниатор ДМШ №1).