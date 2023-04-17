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Исполнители саундтреков к фильму «Отель Гранд Будапешт» выступят в Пскове

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Дмитриенко выступит в Пскове 23 апреля в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной филармонии.

Гости из Москвы дадут концерт в рамках областного фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах, посвящённого 140-летию со дня рождения Б. С. Трояновского.

Ансамбль «Россия» - один из самых ярких музыкальных коллективов страны, успешно прославляющий русскую песню и национальное академическое исполнительское искусство на русских народных инструментах не только в России, но и во всем мире.

Также на концерте выступят заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева (руководитель - лауреат премии правительства РФ «Душа России», заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков) и лауреаты областного фестиваля-конкурса исполнителей на русских народных инструментах, посвящённого 140-летию со дня рождения Б. С. Трояновского.

В 2018 году знаменитый голливудский лейбл ABKCO Records выпустил альбом The Grand Budapest Hotel (Original Soundtrack), в записи которого принял участие Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

В 2014 году коллектив был приглашен принять записать саундтрек к знаменитому фильму американского режиссера Уэса Андерсона «Отель "Гранд Будапешт"».

Изображение: Кинописк

Все партии на балалайках, домрах и баянах были созданы коллективом ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Также благодаря ансамблю фильм был дополнен еще одной композицией. Находясь в Париже, где происходила запись звуковой дорожки, в перерыве музыканты начали наигрывать песню «Светит месяц». Эту композицию услышал режиссер Уэс Андерсон и сразу предложил включить ее в фильм.

Билеты на концерт можно приобрести по ссылке.