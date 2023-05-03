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Солистка Мариинского театра Мария Баянкина снова выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове

Солистка Мариинского театра Мария Баянкина снова выступит на концерте барочной музыки «Лавандовая ночь» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Ее чарующий голос – украшение музыки барокко. Она умеет передать и бесконечную страсть, и тоску, наполняющую лучшие оперные арии. В 2020 году на террасе отеля "Покровский" Мария пела арию Альмирены из оперы Генделя «Ринальдо». Прекрасная пленница, похищенная злой колдуньей и томящаяся в неволе, плачет о своей судьбе и далеком возлюбленном. Этот плач способен растопить сердце любого тюремщика», - напомнили организаторы.

В этом году «Лавандовая ночь» пройдет с новой программой 30 июня.