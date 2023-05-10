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Концерт деревянных духовых инструментов пройдет в Пскове

Концерт деревянных духовых инструментов «Серебряные свирели» пройдет на сцене Псковской областной филармонии 19 мая. Зритель услышит удивительное сочетание звуков флейты, гобоя, кларнета, фагота, саксофона и даже английского рожка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Солистами выступят артисты Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и оркестра Мариинского театра.

Дирижер - солист оркестра Мариинского театра, лауреат международных конкурсов и фестивалей Иван Столбов.

«Вас ждут знаменитые музыкальные имена - А. Вивальди, Г. Ф. Гендель, В. А. Моцарт, Я. Сибелиус и нечасто исполняемые произведения - А. Шрайнер, А. Крашенинников, А. Клинг, И. Стамиц», - рассказали в дирекции.

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