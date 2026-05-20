Псковский театр кукол закроет сезон 7 июня спектаклем «Аленушка и солдат»

Заключительный спектакль в этом театральном сезоне «Аленушка и солдат» пройдет 7 июня в 12:00 в Псковском областном театре кукол, сообщили в театре.

«Возвращался солдат со службы домой и попросился у старичков переночевать. Рассказали ему старики, какое горе случилось: Змей Горыныч прилетел и похитил их внучку любимую Алёнушку. Солдат пообещал пойти к Змею и освободить её. Сначала солдат хотел застрелить Змея из ружья, но слишком уж силен оказался соперник. Поняв, что силой ему Змея не одолеть, солдат решил действовать теперь смекалкой и нанялся к злодею, чтоб богатства его несметные сторожить. Наговорил одной голове на другую - сам Змей над собой расправу и учинил. Вернулись к старикам солдат и Алёнушка с победой над страшной бедой и зажили лучше, чем прежде», - рассказали о спектакле в театре кукол.

По вопросам можно обратиться к администратору театра по номеру: 57-13-79 и в кассу по номерам: 56-33-13, 8-921-212-65-54.