Спектакль про Емелю показали в псковской библиотеке «Родник»

Студия юного актёра «Позитив» выступила в псковской библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева с новым спектаклем «Сказка о Емеле-лодыре, царе-Горохе, царевне-Несмеяне и волшебном щучьем слове». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

По сюжету пьесы Емеля, узнав, какие волшебные слова надо говорить, чтобы исполнялись любые его желания, проявил фантазию, придумывая, как облегчить себе труд, используя внезапно открывшиеся новые возможности.

«Смысл этой постановки в том, что ради исполнения заветной мечты надо что-то делать, а не просто лежать на печи», - поделились выводами юные читатели.