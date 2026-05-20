В «Михайловском» привели в порядок надгробия последних владельцев имения Ганнибалов в Воскресенском

Сотрудники Государственного Пушкинского заповедника провели благоустроительные работы в Воскресенском. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации музея, напомнив, что разграбленное и сожжённое имение «Воскресенское», некогда принадлежало двоюродному деду Александра Пушкина Исааку Ганнибалу, а последними его владельцами были состоятельные крестьяне Крестины. Территория Воскресенского в наши дни входит в состав Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское».

Площадка с надгробиями Крестиных после очистки и благоустройства. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Специалисты службы музейных территорий очистили от мха и других биологических загрязнений надгробия Крестиных. В «Михайловском» напомнили, что могильные плиты были обнаружены местными жителями в деревне Крылово и в октябре 2014 года установлены на предполагаемом месте семейного кладбища последних хозяев Воскресенского.

Надгробия после очистки от биологических загрязнений

Сотрудники музея не оставили без внимания и ещё один памятник археологии федерального значения — жальничный могильник XII—XVII веков, расположенный на погосте у деревни Буруны. Здесь также установили новое жердевое ограждение.

Жальничный могильник у деревни Буруны. Площадка после благоустроительных работ

В музее напомнили, что в границах Пушкинского заповедника находятся 53 объекта культурного наследия федерального значения и 9 — регионального значения, а также 44 объекта археологического наследия федерального значения.