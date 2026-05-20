Николай Римский-Корсаков. Игра в музыку

Его «Царская невеста» входит в сотню самых часто даваемых опер на мировых сценах. Его мелодии известны даже тем, кто крайне далек от филармонических залов, например, «Полет шмеля» безошибочно узнает едва ли не каждый. Его имя носят знаковые музыкальные учебные заведения. Он побывал в Америке во время гражданской войны за отмену рабства, видел первую русскую революцию, но на музыку предпочитал перекладывать не жестокую реальность, а сказки. Вдохновение он черпал на псковской земле, где навсегда закрыл глаза. Сегодня Николай Римский-Корсаков стал героем проекта «Гении земли Псковской», в котором медиахолдинг «Гражданская пресса» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив выпускает видеофильмы, радиопрограммы и публицистические статьи о выдающихся деятелях культуры, связанных с Псковской областью.

Когда расцветают пионы

«Дом тяжёлой и неуклюжей постройки, но вместительный и удобный. Купанье прекрасное. Ночью луна и звезды чудно отражаются в озере. Птиц множество. Лес поодаль, но прекрасный».

Так великий русский композитор Николай Римский-Корсаков писал об усадьбе Вечаша в современном Плюсском районе Псковской области. Слова «великий» и «русский» — не бессмысленные штампы. Они в полной мере отражают характер музыкального наследия прославленного творца. Полтора столетия его оперы с успехом идут на международных сценах. Он один из подлинных творцов великой русской — мировой! — культуры. В своих произведениях композитор опирался на сюжеты из русской истории, фольклорные и сказочные мотивы, славянскую мифологию.

За свою долгую творческую жизнь он написал 15 опер. Для половины из них черпал вдохновение на псковской земле. Гостям усадеб Вечаша и Любенск, где жила семья композитора, и сегодня кажется, словно вот-вот за деревьями мелькнет Оксана в царицыных черевичках, а рядом с озером покажется Царевна-Лебедь с золотистым месяцем под косой.

Усадьба в Любенске, наши дни.

Вечашу на берегу озера Песно Римский-Корсаков снимал под летнюю дачу в 1894, 1895, 1898, 1899, 1904, 1905 годах. Здесь он работал над операми «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане» и «Сказание о невидимом граде Китеже», писал учебник «Основы оркестровки» и автобиографию «Летопись моей музыкальной жизни».

В 1907 году семья перебралась в соседний Любенск, эта усадьба стоит на горке, с которой открывается потрясающий вид на озеро. Тут была создана последняя опера композитора «Золотой петушок». Летом дом снимали, а уже осенью глава семьи купил его на имя трех младших детей. «Дом стоит на относительно высоком месте, прекрасный вид на озеро, огромный сад, сирени в изобилии, а в данную минуту роскошно цветут жасмины и душистые пионы», - писал композитор про свое последнее пристанище. В пору цветения пионов, в июне 1908 года, в этом доме Николай Римский-Корсаков скончался в возрасте 64 лет.

Гардемарин с нотной тетрадью

Родился будущий композитор в 1844 году Тихвине, в семье новгородского вице-губернатора в отставке. Представители разветвленного старинного рода веками служили государям и государству, в том числе обширное семейство поколениями, еще с петровских времен, поставляло на флот мореплавателей. Мысль стать моряком, как он сам позже писал, «пленяла» и юного Николая, а музыкальные упражнения воспринимались не иначе как шалость и развлечение, доступное всем дворянским детям. Так что в 12 лет мальчик отправляется в Санкт-Петербург на учебу в Морской корпус, где показывает отличные академические результаты. Старший его брат Воин Андреевич к тому моменту уже был капитаном корабля и, вне всякого сомнения, примером для подражания.

Тихвинский дом Римских-Корсаковых.

Однако в эти годы возрос интерес к музыке. Если дома мальчик «учился музыке не особенно прилежно», хотя и делал уже робкие попытки в сочинительстве, то в столице он тратит карманные деньги на ноты, берет уроки игры на пианино, под руководством наставника развивает сочинительский талант. Все это пока довольно хаотично, и когда он уже сам займется преподаванием в консерватории, то станет посещать занятия коллег, чтобы устранить пробелы в своей теоретической подготовке.

«Я был 16-летний ребенок, страстно любивший музыку и игравший в нее. Между моими дилетантскими занятиями и настоящею деятельностью молодого музыканта, хотя бы ученика консерватории, было почти столько же разницы, как между игрой ребенка в солдаты и в войну и настоящим военным делом», - вспоминал композитор.

После окончания Морского корпуса в 1862 году в чине гардемарина 18-летний Николай Римский-Корсаков отправляется на клипере «Алмаз» в трехлетнюю экспедицию. Судно делает остановки в Англии, Норвегии, Польше, Франции, Италии, Испании, США, Бразилии. Во время стоянки в порту Нью-Йорка команда наблюдает за событиями Гражданской войны между Севером и Югом, в результате которой было отменено рабство чернокожих. Но политические перипетии мало занимают молодого моряка. В первом большом морском путешествии он понимает: романтика под парусами пленяет его уже не так, как музыка. Он страстно желает вернуться на сушу и завершить начатую в Петербурге Первую симфонию, ноты которой берет с собой.

Вернувшись из экспедиции в 1865 году, до 1873 года он несет береговую службу в Кронштадте.

Мичман Римский-Корсаков, 1866 год.

После выхода в отставку он сосредотачивает свои силы на преподавании в Санкт-Петербургской консерватории, где начал давать уроки во время двух последних лет службы. Назначенный инспектором музыкальных хоров с переименованием в коллежские асессоры, он расстаётся с военным званием и формой, «становился музыкантом официально и неоспоримо». Ему предстоит служба на ином поприще, добывать славу России не кортиком, но оружием не менее эффективным, тем, что сейчас называют «мягкой силой». Впрочем, полученные на палубе впечатления не пропадут. В годы интенсивного творчества Римский-Корсаков не раз будет изображать с помощью оркестровых красок морскую стихию, его назовут первым, кто стал сочинять «музыку моря».

В отставку вышел не просоленный морской волк, но зрелый композитор.

Еще в годы учебы в Морском корпусе Римский-Корсаков заводит знакомство с Милием Балакиревым. В объединившийся вокруг того кружок входят также делавшие первые шаги в музыке Модест Мусоргский, Цезарь Кюи, Александр Бородин. Впоследствии объединение станет известно как «Могучая кучка». Пятерка тяготела к исконно русской культуре, искала опору в родных корнях, обращалась к народным темам, фольклору и церковному пению. Они делятся наработками, становятся друг для друга первыми критиками, вместе находят удачные решения творческих задач. В этот кружок Римский-Корсаков возвращается после завершения экспедиции, оканчивает симфонию и под влиянием соратников находит свое призвание — создание музыкальных творений с опорой на литературные произведения.

Особенно тесная связь у Римского-Корсакова устанавливается с Модестом Мусоргским, еще одним героем проекта «Гении земли Псковской». До женитьбы Николая друзья снимали одну комнату, где делили общий инструмент. Крепкие узы остались нерушимыми до конца, после трагической кончины Мусоргского Римский-Корсаков проведет систематизацию и отредактирует его наследие, активно станет продвигать его для постановок на сцене.

Балакиревский кружок охотно принимал гостей. Например, его посещала молодая пианистка Надежда Пургольд. Она занималась переложением оркестровых партитур для исполнения на фортепиано и советовалась с Римским-Корсаковым по своим музыкальным наброскам. Тот был всего на четыре года старше, стал вхож в семью, приезжал на дачу к Пургольдам, где делился с Надеждой отрывками из новой оперы «Псковитянка». Когда она будет готова, Надежда переложит оперу для исполнения на пианино в четыре руки. К тому моменту она уже будет носить фамилию Римская-Корсакова.

Свадьба композитора и пианистки состоялась в 1872 году.

Гоголевскую «Майскую ночь», над страницами которой прозвучало предложение и заветное «да» композитор тоже превратит в оперу. В этом браке родится семеро детей.

На стороне добра

В качестве профессора Санкт-Петербургской консерватории и директора Бесплатной музыкальной школы Николай Римский-Корсаков взрастил целую плеяду композиторов, музыковедов, дирижеров. В письме Петр Чайковский замечал: «Целая фаланга молодых русских музыкантов, возрастая под вашим руководством, передает, конечно, будущим поколениям результаты вашего творчества». Среди двух сотен его учеников, например, Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский. Последний вспоминал своего педагога как человека, который «никогда не хвалил» и был «безжалостно суровым» в критике. А еще отмечал его мудрость и остроумие.

Портрет композитора работы Ильи Репина, 1893 год.

Автор сказочных опер в жестокой реальности оставался на стороне добра. В 1905 году Николай Римский-Корсаков не только стал свидетелем первой русской революции, но и поучаствовал в порожденных ею общественных процессах. Устроивших забастовку студентов консерватории казаки разогнали нагайками, 101 учащегося отчислили, часть выслали из столицы или забрили в армию. Когда Римский-Корсаков выступил против бесчеловечных мер, он был отстранен от преподавания,а затем уволен — после 34 лет в консерватории. Вслед за ним ушли несколько других профессоров и еще две сотни студентов, а власти приклеили на 61-летнего композитора ярлык «опасного революционера», в столице запретили исполнять его сочинения. В ответ на это в других городах сторонники революции начали слушать его произведения стоя. В конечно счете, в 1907 году руководство консерватории было заменено, учебному заведению предоставили некоторые права автономии. И Римский-Корсаков вернулся. Преподавание он и без того не ставил на паузу, проводя уроки частным образом. Сегодня консерватория носит имя Римского-Корсакова.

В Бесплатную музыкальную школу за счет частных пожертвований принимали к обучению музыке лиц всех сословий и всех возрастов. Сегодня в Петербурге ее традиции продолжает Музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова, основанная в 1918 году, то есть через десять лет после смерти композитора. Незадолго до кончины сюда в качестве преподавателя фортепиано пригласили вдову композитора. Надежда пережила мужа на 11 лет и стала свидетельницей еще двух революций 1917 года. Надежда Римская-Корсакова скончалась от оспы в 1919 году в возрасте 70 лет и разделила общую с супругом могилу сначала на Новодевичьем кладбище в Петрограде, а в 1936 году прах обоих был перенесен в Некрополь мастеров искусств в Александро-Невской лавре — вместе с надгробием авторства Николая Рериха в стиле каменных новгородских крестов.

Надгробие на могиле Римских-Корсаковых работы Николая Рериха.

В Пскове имя Николая Римского-Корсакова носит Детская музыкальная школа №1 и областной колледж искусств. Каждую весну в городе проходит Фестиваль русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова. В Вечаше и Любенске в 1995 году открылся музейный комплекс, создание которого велось с 60-х годов. Дома поднимали с фундаментов — в войну отступающие немцы сожгли усадьбу в Любенске, дом в Вечаше крестьяне разобрали еще во время революции, поставив из его материалов две постройки в соседней деревне Запесенье. Сегодня комплекс является частью федерального Псковского музея-заповедника и славится своими театрализованными программами, для участия в которых приезжают туристы из обеих столиц.

Подлинные вещи композитора из усадьбы в Любенске.

Гости то пускаются в рождественские приключения по Диканьке, то прыгают через костер на Ивана Купалу. Конечно, с музыкальным сопровождением авторства великого классика. Здесь воссоздан кабинет композитора и прижизненная обстановка, звучат отрывки из его произведений, в экспозиции представлены подлинные вещи, которыми пользовался Римский-Корсаков. Большую их часть музею передали потомки композитора, они и теперь регулярно навещают памятные места.

К сожалению, дом в Любенске сильно пострадал во время пожара 2022 года, его восстановление запланировано силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». В сохранившейся части дома и в парке с кустами пионов и большим садом проходят экскурсии. В реставрационных мастерских всероссийского уровня приводят в порядок мемориальные вещи. В частности, в марте нынешнего года в столовой Вечашского дома встали стулья XIX века, возвратившиеся из Петергофа.

Реставраторы нашли под более поздней обивкой фрагмент подлинной ткани, по подобию которой подобрали отделку.

Главная память о Николае Римском-Корсакове — его музыкальные произведения. Оперы, симфонии, концерты, кантаты, духовная музыка, романсы, обработка народных песен — чарующие звуки, язык, понятный в любом уголке планеты. Все это с опорой на родную культуру. Он сделал невероятно популярными оперы-сказки, создал собственную композиторскую школу и использовал свой авторитет для продвижения музыки других талантливых творцов. Настоящий русский интеллигент-мыслитель, он не отделял свою судьбу от судьбы своей страны, а творчество — от ее истории. Жизненный путь Николая Римского-Корсакова — пример того, как призвание превращается в служение и сквозь время умножает славу Отечества.

Юлия Магера